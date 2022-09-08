大陸一處33樓社區「高空墜狗」砸中散步居民 狗死人亡

甘肅蘭州一處社區大樓墜落一條狗，結果不偏不倚將樓下散步的居民砸中死亡，警方已介入調查，但尚未找到狗主人。律師稱若找不到狗主人，死者家屬可以起訴整棟樓屋主和租戶追責。

網易新聞報導，事發地點在蘭州市城關區鹽城堡社區晟農家園，該社區共3棟樓，均為33層左右。時間為7日早上7點40左右，當時一名55歲的女子正在社區內散步，突然從上面掉下來一隻狗，不偏不倚砸中女子。據社區工作人員稱女子當場就不行了。目前，該案已經移交當地刑警隊處理。據知情人透露，警方已經在一處窗台上發現了狗爪印，但尚需要進一步核實確認。

律師指出，在刑事部分，如果是狗自己墜落的，則狗主人可能構成過失致人死亡罪。作為狗主人，應該意識到窗戶開著，狗狗可能會掉下去，所以要及時關上窗戶，但因為狗主人的疏忽大意，沒能及時把窗戶關上，最終導致了悲劇發生。這是過失致人死亡的犯罪。

但如果是狗主人為了洩憤等目的，主動把狗拋下的。根據最高法《關於依法妥善審理高空拋物、墜物案件的意見》，故意從高空拋棄物品，致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，按照以危險方式危害公共安全罪處罰，將處以10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

如果這隻狗是誤入居民樓的流浪狗，然後自己從窗戶墜落，因為不存在狗主人的問題，則不需要有人承擔刑事責任。

民事方面，狗主人要承擔相應的民事賠償責任。如果是流浪狗，則應該由物業方承擔民事賠償責任。如果是社區居民餵養的流浪狗，也要由餵養人（即管理人）承擔侵權賠償責任。

如果最後找不到狗主人，死者家屬可以起訴整棟樓的業主和租戶追責和獲得賠償。律師認為，這種起訴全棟樓業主和租戶的行為，對非實際侵權人不公平，但法律在此的目的是平衡受害人的損失，讓可能的加害人給予補償。