比亞迪將在泰國建電動汽車製造工廠 年產能15萬輛
據外電報導，比亞迪已與泰國工業開發商WHA集團簽署了一項協定，比亞迪將在東南亞建立其第一家電動汽車工廠。根據聲明，這家工廠計畫於2024年投入運營，年產能將達到15萬輛電動乘用車，生產的汽車將出口到東南亞和歐洲。
路透報導指，比亞迪在與泰國WHA集團的聯合聲明中宣布，已簽署購買協議，購買東部羅勇省96公頃（237英畝）的土地用於該工廠。
上個月，泰國投資委員會批准了這個耗資179億泰銖（4.91億美元）的電動汽車生產項目。比亞迪泰國工廠預計將於2024年開始投產，並將生產右駕車型，汽車將出口到東南亞和歐洲市場。
泰國是包括豐田和本田在內的世界頂級汽車製造商的區域性汽車生產和出口基地，並且最近提供了包括稅收減免和補貼在內的激勵措施來吸引電動汽車製造商。
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