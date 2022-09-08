重慶兩江新區重點發展智慧網聯車 將構建兆元級產業

重慶官方消息指出，兩江新區是重慶汽車產業發展的主戰場，也是智慧網聯新能源汽車的主陣地，下一步，兩江新區錨定「構建萬億級汽車產業」這一目標，在整車高端化方面，實施「整車存量升級和增量聚集行動」，力爭到2025年，培育2至3個國際知名的智慧網聯新能源自主汽車品牌。

據封面新聞報導，兩江新區管委會副主任李潔指出，在供應鏈高級化方面，兩江新區實施「產業鏈重構和供應鏈安全行動」，力爭到2025年，培育10家以上細分領域龍頭企業。

在創新自主化方面，實施「核心技術攻關和協同創新行動」，力爭到2025年，新能源智慧網聯汽車整體技術能力達到國內先進水準。在生態協同化方面，實施「價值鏈延展和示範應用行動」，積極拓展檢驗檢測、出行服務等後服務市場，加速構建多元化應用場景。

李潔表示，今年以來，阿維塔11、深藍SL03、問界M5等一批中高端新能源車型上市熱銷，有力推動了重慶汽車產業邁向價值鏈中高端。力爭到2025年，自主研發能力顯著增強，探索構建智慧網聯領域標準體系，新能源智慧網聯汽車整體技術能力達到國內先進水準。