每股人民幣115元 台資鉅泉科技將登陸科創板

專攻智慧電表晶片研發設計的台資鉅泉光電科技（簡稱「鉅泉科技」）7日發布，經上交所科創板上市委員會審議通過，並已得到大陸證監會同意註冊許可，將登陸科創板，股票簡稱為「鉅泉科技」，股票代碼為「688391」，發行價格為每股人民幣115元（新台幣517.5元），計劃募資人民幣5.11億元（約新台幣23億元）。

凱博聯合會計師事務所上市項目總監梁祥賢指出，钜泉科技屬於無根台商，每股發行價格人民幣115元，發行市盈率（本益比）66.84倍，有可能是台資企業中，歷年來發行本益比最高。

根據招股書，其中人民幣1.34億元用於雙芯模組化智能電表之計量芯研發及產業化項目，人民幣1.26億元用於雙芯模組化智能電錶之管理芯研發及產業化項目，人民幣1.5億元用於智能電網雙模通信SoC芯片研發及產業化項目，1億元用於補充流動資金。

鉅泉光電成立於2005年5月，是一家致力於積體電路設計、開發和銷售的企業，主要產品包括智慧電表相關的計量芯片、MCU和電力載波芯片等，為客戶提供相關的技術諮詢與服務。

招股書顯示，鉅泉光電2019年、2020年、2021年營收分別為人民幣3億元、3.79億元、5億元；淨利分別為人民幣3809.5萬元、6210.8萬元、1.01億元；扣非後淨利分別為3605萬元、6076萬元、9910萬元。

報告期內，公司經銷商客戶較為集中，2019年度、2020年度和2021年度，公司向前五大經銷商客戶合計銷售產品2.8億元、3.24億元和3.81億元，占同期營收比重分別為93.53%、85.57%和76.33%。

鉅泉科技第一大經銷商客戶昊輝電子維護三星醫療、林洋能源、正泰儀表和東方威思頓等下游龍頭表廠，公司對經銷收入佔營收的41.74%、42.01%和35.95%。