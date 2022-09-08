陸企赴歐洲上市夯 融資額首次超過美國

根據金融數據提供商Dealogic的資料顯示，歐洲今年首次超過美國，成為中國大陸企業上市融資最多的地區。具體而言，今年以來，有五家中國公司在瑞士蘇黎世和英國倫敦的證券交易所融資超過21億美元。相比之下，在紐約上市的中國企業總融資額不足4億美元。

今年7月28日，大陸證監會副主席方星海與瑞士財政部國務秘書斯托菲爾，共同宣布中瑞證券市場互聯互通（簡稱：中瑞通）存託憑證業務正式開通。杉杉股份、科達製造、國軒高科、格林美四家A股上市公司發行的GDR同日在瑞士交易所上市，募資總額超過15億美元。

此外，據第一財經不完全統計，方大炭素、樂普醫療、三一重工、健康元、韋爾股份、東鵬飲料等多家企業也已表示，擬發行GDR並在瑞交所上市。

相形之下，中國公司赴紐約籌資的熱情下降，中國企業在香港的融資步伐也有所放緩。不過，香港仍是大陸最大的離岸市場，今年至今的首次公開募股（IPO）總額仍達到66億美元。

中國金融機構一直在擴大其在歐洲金融中心的足跡。今年6月，大陸投行中金公司（CICC）的英國分支機搆成為瑞士交易所的第一家中國會員。8月，大陸第二大券商華泰證券表示，正在瑞士蘇黎世和德國法蘭克福尋求獲得股票交易許可證，希望在歐洲市場建立更大的影響力。

還有知情人士表示，包括中信證券和海通證券在內的其他大陸券商也在考慮申請在德國和整個歐盟提供各類投資銀行服務的牌照，審議仍在進行中。