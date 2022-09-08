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濟南房市去庫存放大招 一家國企宣布要買3000套房

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
山東省濟南市一家國企近期就宣布，一口氣要買3,000套房，原則要求整棟樓，整院優先。(新華網)
山東省濟南市一家國企近期就宣布，一口氣要買3,000套房，原則要求整棟樓，整院優先。(新華網)

大陸各地為了去化房地產庫存，頻頻放大招。山東省濟南市一家國企近期就宣布，一口氣要買3,000套房，原則要求整棟樓，整院優先。

據每日經濟新聞網報導，濟南市國資委官網近日同時發布的三份招標公告來看，濟南城市發展集團所屬濟南城市發展集團資產運營管理有限公司將在濟南市區收購3,000套商品房，用於租賃儲備住房，專案資金來源為自籌資金。

招標公告還顯示，房源性質原則上須為整棟未出售的商品住宅或公寓，可實現封閉管理，整院優先。據啟信寶顯示，濟南城市發展集團資產運營管理有限公司為濟南城市發展集團有限公司全資子公司，實際控制人為濟南市國資委。

在中國招投標公共服務平台上，濟南城市發展集團針對此次採購共發布三則招標公告，發佈日期顯示為8月30日。三則招標公告分別對應曆下區、市中區，槐蔭區、天橋區，曆城區、高新區範圍，各招標公告均表示招標規模為3,000套商品房，分批實施。

招標公告顯示，專案房源要布局合理，貼近中心城區，充分結合區位、產業基礎、發展優勢等因素，以支持產業、便於就業為重要前提；要配套完善，周邊交通便利，臨近地鐵口、公交站，基礎設施、生活配套等設施完善，可滿足交通出行、休閒購物、教育、醫療等生活需求；房源性質原則上須為整棟未出售的商品住宅或公寓，可實現封閉管理，整院優先。

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