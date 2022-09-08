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大陸股票型ETF受追捧　規模首超人民幣1兆元

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸股票型ETF受到投資人熱捧，資產淨值首次突破人民幣1兆元大關。(新華網)
大陸股票型ETF受到投資人熱捧，資產淨值首次突破人民幣1兆元大關。(新華網)

根據Wind統計顯示，截至9月7日，大陸股票型ETF共有598檔產品，合計資產淨值首次突破人民幣1兆元大關。分類別來看，規模指數ETF、主題、行業類的ETF規模位列前三。

大陸ETF主要分為行業、規模、風格、主題和策略指數五大類。澎湃新聞報導，具體來看，在5個股票型ETF細分類別中，規模指數ETF的規模占比最高，約占30%，數量為157檔。規模指數基金就是指按市值和流動性劃分的，也常被稱為寬基，常見的規模指數有上證50、滬深300、中證500、中證1000、創業板指數等。

在5個股票型ETF細分類別中，主題指數ETF占比為21.59%，不過該類產品數量最多，達346檔；排在第三位的行業指數ETF，總規模約為人民幣1957億元，占比為12.64％，數量為64檔。策略指數ETF、風格指數ETF資產規模分別為人民幣63.4億元、62.6億元，占比分別為0.41%和0.4%。

而從公募基金公司的布局情況來看，據Wind統計，股票型ETF規模排名前十的基金公司分別為：華夏基金、易方達基金、華泰柏瑞基金、國泰基金、南方基金、華寶基金、廣發基金、天弘基金、匯添富基金和嘉實基金。上述公司股票型ETF規模合計達人民幣8110.43億元，市占超80%。

其中，華夏基金牢牢占據ETF賽道頭把交椅，公司股票型ETF規模達人民幣1917.01億元；頭部公司易方達基金排名第二，規模達到人民幣1062.48億元，但與華夏基金存在超過人民幣800億元的差距。此外，華泰柏瑞基金、國泰基金、南方基金的產品規模分別為人民幣973億元、929億元和890億元，分列第三至第五位。

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