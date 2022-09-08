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黃河流域生態保護 陸發布財稅支持案

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸財政部消息，為貫徹落實黃河流域生態保護和高質量發展戰略，財政部日前印發「中央財政關於推動黃河流域生態保護和高質量發展的財稅支持方案」，支持建立以財政投入、市場參與為總體導向的資金多元化利用機制。

新華社報導，根據方案，大陸中央財政設立黃河流域生態保護和高質量發展獎補資金，用於支持沿黃河省區統籌做好加強生態環境保護、保障黃河長治久安、推進水資源節約集約利用、推動黃河流域高質量發展、保護傳承弘揚黃河文化等工作；研究設立黃河流域生態保護和高質量發展基金，支持沿黃河省區規範推廣政府和社會資本合作（PPP），鼓勵各類企業、社會組織參與支持生態保護和高質量發展。

此外，方案支持災害防治保障機制，以稅費引導、專項獎勵為調節手段的水資源節約集約利用機制，以整體治理、分段施策為基本思路的生態保護補償機制等。

水資源 強生

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