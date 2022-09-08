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黑龍江外貿 10年累計1.81兆元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「自2012年，黑龍江省對接大陸一帶一路建設，10年間，黑龍江省與全球200多個國家和地區有貿易往來，對外貿易累計實現1.81兆元（人民幣，下同）。」黑龍江省商務廳黨組書記劉海城說。

中新社報導，9月6日，黑龍江省「非凡十年」記者會在哈爾濱舉行，黑龍江作為大陸沿邊開放大省，通過拓通道、建口岸和抓重點等對外開放的思路，10年間構建起大陸向北開放新重鎮。

今年6月，黑河—布拉戈維申斯克界河公路大橋正式通車；今年8月，哈爾濱開通至洛杉磯直達貨運航線，「哈綏俄亞」班列累計開行294個班列。十年間，黑龍江省新批准設立11家國家級開發區，其中，新設立的哈爾濱新區已開通運營以哈爾濱為集散中心面向海外的航空貨運、鐵路班列、公路貨運，可輻射海外123個城市，19個境外合作海外倉及場站。2019年黑龍江自由貿易試驗區獲批，自貿試驗區以該省萬分之三的面積，貢獻了該省約1/5的實際利用外資和1/8的外貿進出口。

十年間，黑龍江省成為大陸第一的對俄經貿大省，對俄投資合作涉及農業、林業等多個領域，突出重點合作項目，像中俄原油管道二線建成，原油進口穩定在3000萬噸；中俄東線天然氣管道投產通氣，年引進50億方天然氣，為大陸提供有力的能源和資源支撐。如今，該省對俄貿易累計實現1.09兆元。2022年1月至7月，對俄貿易1012.2億元，同比增長42.2%。

黑龍江 洛杉磯 自貿試驗區

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