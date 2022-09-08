山東省6舉措 穩台企穩台商

新冠疫情持續，兩岸關係陷低谷，在大陸投資台商台企，難免受影響。台商投資大省山東，在全省開展「服務台企創新提升行動」，強化對台企、台商、台協服務，引導台企、台商主動融入新發展格局，從六個方面堅持加強穩台企穩台商工作。

一是堅持高位推進，推動全省對台經濟工作「走在前、開新局」，組織舉行全省對台經濟工作現場觀摩交流活動暨工作推進會；在全省部署開展「服務台企創新提升行動」，以惠促融，政策直通」、「政企合力，要素保障」、「維護權益，法律護航」，推動在疫情防控、落實政策、穩企強鏈、要素保障、法律護航等方面實現創新、提升、見效。

二是堅持以情促融，廣泛走訪台商台企。組織召開全省台商懇談會，走訪台資企業300餘家，慰問台商700餘人，堅定他們紮根山東、助力魯台融合發展信心和決心。三是堅持多措並舉，全力抓好台企疫情防控和安全生產。

四是堅持以惠促融，積極落實惠台政策措施。積極落實「農林22條」；積極落實「關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知」，與政策所涉部門加強工作對接，協調做好服務。在魯台灣居民申設個體工商戶，累計註冊登記共86家。

五是堅持以通促融。六是堅持優化環境，依法做好涉台投訴協調。與省高院聯合建立線上訴調對接機制，開展涉台糾紛訴前化解工作，推動13個調解組織、25名調解員（台胞調解員10名）加入「人民調解平台」網路，組織16市相關人員參加線上調解實務工作培訓，為台胞台企提供高品質司法服務。

除落實政策，山東舉辦一系列兩岸論壇活動。9月1日，魯台經貿合作暨兩岸賦能黃河流域生態保護和高品質發展論壇，在濰坊舉行。兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平，省長周乃翔，大陸國台辦副主任龍明彪等出席。

周乃翔致辭表示，黃河流域生態保護和高品質發展重大國家戰略實施，為兩岸深化合作提供難得機遇。山東願與廣大台商台企一道，共用建設黃河流域綠色生態大廊道、高品質發展增長極、文化「兩創」大平台等重大機遇，深化在黃河生態保護治理、新舊動能轉換、重點產業、科技創新、鄉村振興、文化旅遊、教育等領域的務實合作，攜手開創魯台經貿合作的美好明天。

龍明彪致辭表示，大陸經濟恢復發展態勢日益穩固，仍然是廣大台商、台企投資興業、做大做強的最佳選擇。廣大台商要堅定信心、紮根大陸，抓住黃河流域新一輪發展機遇，實現更好發展。

同日下午，以「促進鄉村振興·攜手共同富裕」為主題的2022海峽兩岸農業論壇，在濰坊舉行。

9月2日，第十五屆魯台職業教育交流與合作大會暨魯台積體電路應用創新技能大賽，在濰坊舉辦。活動以「智慧文創賦能職教」為主題，以視頻方式線上開展。約130位兩岸職業教育學者，圍繞智慧文創專業領域，共同探討文創發展新路徑、文化遺產創新傳承與技術轉移新模式、校企協同育人新機制等主題。