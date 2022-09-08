上海夜經濟實力 排名大陸第一

首屆「全球24小時活力城市論壇」6日在上海舉行。第一財經在論壇上發布的「中國城市夜經濟指數」顯示，上海夜間經濟綜合實力，排名列中國大陸各城市之首。

中新社報導，「 中國城市夜經濟指數」聚焦業態、活動、人群和配套四大夜間經濟關鍵要素，統計了2021年中國大陸337個地級城市夜間出行、夜場電影、夜間公交、夜間燈光、酒吧和新興展演空間等六個領域內的數據表現，從而對各城市的夜間經濟發展水平進行全面評價。

數據結果顯示，上海在夜間燈光強度、城市公交活躍度和新興展演空間活躍度三大維度上均保持全大陸領先，夜間出行活躍度、夜場電影活躍度和酒吧數量也都位列全大陸前三。得益於在六項指標上的均衡表現，上海的夜間經濟綜合實力排名全大陸第一。

截至2022年2月，上海共有400多家夜間商場、8萬餘家夜間餐廳和超過4000處夜間娛樂場所，它們共同形成一張強大的夜態網絡。

在此基礎上，更有4000多處運動場館、700多家書店、3700多家24小時便利店和800多家星級酒店為城市夜生活注入更多的亮點。「從業態看，上海已經形成商業、休閒和配套業態高度復合的夜經濟核心引領區；從人群看，上海也已擁有遍布全市的夜間活躍消費人群規模。」上海第一財經傳媒有限公司總編輯楊宇東表示。

論壇上，紐約夜生活辦公室執行主任阿里爾·帕利茨、阿姆斯特丹首任夜間市長梅里克·米隆，通過視訊連線介紹了各自城市發展夜間經濟的經驗。

上海市商務委員會發布了「上海市夜間經濟空間佈局和發展行動指引（2022-2025）」，提出未來上海夜間經濟發展的布局體系，這也是中國大陸首份城市夜間經濟發展指引。