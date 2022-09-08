第廿二屆中國國際投資貿易洽談會（投洽會）組委會負責人6日在廈門舉行的記者會上稱，本屆投洽會持續傳遞中國大陸投資好聲音，拓展國際投資新機遇，截至目前共有來自66個國家和地區的客商參會。

中新社報導，本屆投洽會將於9月8日至11日在廈門舉行。大陸商務部投資促進事務局副局長李勇稱，世界各國和地區積極利用投洽會的雙向投資促進功能，俄羅斯、日本大阪、香港等7個國家和地區將舉辦專場推介會，西班牙、德國、瑞士等9個國家將參加中國大陸企業走出去專場對接會。

各國駐大陸使節、政府代表處、投資促進機構、重要商協會，以及世界500強企業、跨國公司、台企僑企等，也受到組委會重點邀請前來參展參會。

本屆投洽會以「全球發展：共享數字機遇、投資綠色未來」為主題，圍繞高水平開放和國際投資合作，服務高質量共建一帶一路、金磚合作、RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）經貿交流合作，努力打造國際投資公共平台。

據組委會介紹，本屆投洽會展覽規模12萬平方公尺，分設投資促進館、產業創新發展館和項目資本對接館三大區域13個展區。其中，韓國作為主賓國參展；聯合國工發組織以及韓國、日本、奧地利等48個國家和地區的使領館、商協會和投資促進機構參展。

本屆投洽會還將舉辦2022國際投資論壇、金磚國家可持續投資論壇、2022海外華商中國投資峰會、RCEP國際合作論壇等41場重要的會議論壇研討活動，並發布《中國外商投資指引（2022版）》《中資企業國別發展報告》《金磚國家投資報告》等權威訊息報告，深入研討國際投資熱點和投資趨勢，挖掘合作機遇。