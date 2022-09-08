十四五推5G 打造百個標竿工廠

根據大陸工信部消息，工信部組織編制的《5G全連接工廠建設指南》已印發，提出「十四五」時期，主要面向原材料、裝備、消費品、電子等製造業各行業以及採礦、港口、電力等重點行業領域，推動萬家企業開展5G全連接工廠建設，建成1000個分類分級、特色鮮明的工廠，打造100個標竿工廠，推動5G融合應用縱深發展。

新華社報導，「5G+工業互聯網」是加速新型工業化進程的重要支撐。近年來，產業各方緊密合作、積極探索，共同推進「5G+工業互聯網」創新發展，在10個重點行業培育形成20個典型應用場景。

大陸工信部有關負責人表示，為進一步加快「5G+工業互聯網」新技術新場景新模式向工業生產各領域各環節深度拓展，推進傳統產業提質、降本、增效、綠色、安全發展，工信部制定指南，指導各地區各行業積極開展5G全連接工廠建設。

大陸工信部明確，支持企業建設產線級、車間級、工廠級等不同類型5G全連接工廠，加快重點行業推廣。在電子設備製造、裝備製造、鋼鐵、採礦、電力等重點行業和領域，推動發展基礎較好、需求較明確的企業主體，率先建設5G全連接工廠，形成數位化、網路化、智能化轉型升級標竿。