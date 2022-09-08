快訊

直播不斷更新／AirPods Pro 2晶片更強大！個性化空間音頻享受沉浸效果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十四五推5G 打造百個標竿工廠

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸工信部消息，工信部組織編制的《5G全連接工廠建設指南》已印發，提出「十四五」時期，主要面向原材料、裝備、消費品、電子等製造業各行業以及採礦、港口、電力等重點行業領域，推動萬家企業開展5G全連接工廠建設，建成1000個分類分級、特色鮮明的工廠，打造100個標竿工廠，推動5G融合應用縱深發展。

新華社報導，「5G+工業互聯網」是加速新型工業化進程的重要支撐。近年來，產業各方緊密合作、積極探索，共同推進「5G+工業互聯網」創新發展，在10個重點行業培育形成20個典型應用場景。

大陸工信部有關負責人表示，為進一步加快「5G+工業互聯網」新技術新場景新模式向工業生產各領域各環節深度拓展，推進傳統產業提質、降本、增效、綠色、安全發展，工信部制定指南，指導各地區各行業積極開展5G全連接工廠建設。

大陸工信部明確，支持企業建設產線級、車間級、工廠級等不同類型5G全連接工廠，加快重點行業推廣。在電子設備製造、裝備製造、鋼鐵、採礦、電力等重點行業和領域，推動發展基礎較好、需求較明確的企業主體，率先建設5G全連接工廠，形成數位化、網路化、智能化轉型升級標竿。

延伸閱讀

印度道路交通和公路部長：英特爾將在印設立半導體芯片製造廠

金價飆漲 巴西非法採礦激增重創亞馬遜雨林

美媒：製造業西升東降 中國世界工廠地位動搖

軒嵐諾颱風掠過台灣撲向日本 Toyota及Nissan暫停部分輪班

相關新聞

大陸上月出口動能轉弱

全球經濟減速衝擊大陸出口動能明顯轉弱。大陸海關總署昨（7）日公布數據顯示，以美元計，8月出口年增7.1％，進口年增0.3...

陸進口俄氣 去美元化

今年2月俄烏戰爭爆發後，俄羅斯正在加速「去美元化」。俄羅斯天然氣工業股份公司（簡稱「俄氣」）宣布，將把對中國大陸的天然氣...

上海夜經濟實力 排名大陸第一

首屆「全球24小時活力城市論壇」6日在上海舉行。第一財經在論壇上發布的「中國城市夜經濟指數」顯示，上海夜間經濟綜合實力，...

陸機器人營收 逾1300億人民幣

大陸工信部裝備工業一司副司長郭守剛6日表示，中國大陸機器人產業規模快速增長，2021年機器人全行業營業收入超過人民幣13...

十四五推5G 打造百個標竿工廠

根據大陸工信部消息，工信部組織編制的《5G全連接工廠建設指南》已印發，提出「十四五」時期，主要面向原材料、裝備、消費品、...

廈門投洽會今天登場

第廿二屆中國國際投資貿易洽談會（投洽會）組委會負責人6日在廈門舉行的記者會上稱，本屆投洽會持續傳遞中國大陸投資好聲音，拓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。