寧德時代麒麟電池量產提前到年底

全球動力電池龍頭企業寧德時代的新電池「麒麟電池」量產進度提前到今年底，而不是此前一度宣布的2023年。首批量產電池將於明年第1季裝載於吉利汽車旗下的純電豪華MPV極氪009系列。

今年6月23日，寧德時代發佈了第三代CTP（cell to pack，無模組電池包技術）電池——麒麟電池，其系統集成度為全球最高，體積利用率突破72%，配用三元電池能量密度可達255Wh/kg，搭載麒麟電池的車型續航里程可超過1000公里。

8月27日，寧德時代官方發佈消息，麒麟電池第一批使用的品牌為吉利汽車旗下高端電動品牌極氪與賽力斯汽車旗下的問界系列車型。

其中，吉利汽車旗下高端電動品牌極氪為麒麟電池的全球量產首發品牌，極氪009將成為寧德時代麒麟電池的全球量產首發車型，而極氪001將成為搭載麒麟電池的全球首款純電續航里程超過1000公里的量產車型。

同時，賽力斯集團股份有限公司（601127）的AITO問界系列新車型也將全面搭載麒麟電池。

在安全性方面，麒麟電池包將橫縱梁、水冷板與隔熱墊合三為一，集成為多功能彈性夾層。電芯與夾層組成一體化能量單元，構建了更穩固的受力結構，提高了電池包結構強度與抗衝擊能力。

此外，麒麟電池還使用了大面積冷卻技術，電池包將水冷功能件置於電芯底部與電芯之間，使換熱面積擴大了四倍。電芯控溫時間縮短至原來的一半，並支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充。在極端情況時，電芯可急速降溫，有效阻隔電芯間的異常熱量傳導。