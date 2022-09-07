陸媒指蝦皮放緩擴張步伐 數名大陸員工突被取消聘用

據大陸財新網報導，隨著地緣政治風險和全球經濟不確定性增加，面對獲利和融資等多重壓力，東南亞網路巨頭冬海集團正在放緩擴張步伐，旗下電商平台「蝦皮購物」（Shopee）也大規模縮減招聘計劃。

報導稱，近日，幾名由中國大陸飛往新加坡準備入職蝦皮的準員工，卻在飛抵新加坡後收到「職位不在、取消雇傭，雙方不具備正式雇傭關係」的通知。

其中兩名已抵達新加坡的蝦皮準員工稱，他們是去年9月獲聘，12月簽訂雇傭合同，8月25日飛往新加坡。在起飛前還收到蝦皮人力部門關於下周工作安排的通知。

針對市場傳出「另有5、60名尚未前往新加坡的跨境招聘人員被取消offer（提供工作機會）」的說法，蝦皮方面尚未回覆財新網的查證。

財新網指出，冬海集團由新加坡籍中國移民李小冬創立，是東南亞首家赴美上市的互聯網公司，旗下擁有電商平台蝦皮購物、電子遊戲開發Garena及數位支付平台SeaMoney。

冬海於2015年推出蝦皮，在印尼、台灣、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞和新加坡等地推出本土化網站。2019年，蝦皮商品交易總額（GMV）和總訂單數超越阿里巴巴集團旗下的東南亞電商平台Lazada，成為東南亞最大的電商。

2019年蝦皮進軍拉丁美洲，2021年開始拓展歐洲、印度等市場。財新網表示，由於新加坡本地技術人才有限，蝦皮不僅從大陸招募人才，2017年還在深圳成立研發中心。一名蝦皮員工稱，去年4月到8月招聘最密集的時期，每周有上百名新同事入職。

報導稱，大規模招聘給冬海造成了財務負擔。2021年財報顯示，當年度冬海研發費用達8.3億美元，年比增長135.1%；一般及行政開支增加68.2%至11億美元，主要是因員工薪酬和福利成本增加等。

冬海靠遊戲起家，但2021年第3季起，冬海的遊戲活躍用戶和付費用戶就持續下降。與此同時，電商業務的擴張則導致成本增加。上個月16日發布的財報顯示，冬海今年第2季淨虧損9.3億美元，較去年同期翻倍。

今年以來，冬海開始放慢擴張步伐。3月2日，蝦皮關閉試運營僅4個月的法國站點，同月底又關閉營運僅半年的印度站點。6月，蝦皮關閉西班牙站點，同時裁退在東南亞的ShopeeFood和ShopeePay團隊，在墨西哥、阿根廷和智利團隊，以及支持西班牙業務的跨境團隊。

報導指出，上述兩名已入境新加坡的蝦皮大陸準員工，因尚未辦理正式入職手續，無法獲得新加坡政府頒發的工作准證（Employment Pass），只能持為期30天的旅行簽證（Travel Pass）。若兩人不能在這段期間找到工作，恐怕就需離境。