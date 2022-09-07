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趕在20大前解決 陸媒：鄭州促30天內「爛尾樓」全復工

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
中國大陸日前爆發「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴，一度出現聚眾抗議。圖為山西太原古寨村近百棟別墅建築淪為「爛尾」樓群。（中新社）
中國大陸日前爆發「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴，一度出現聚眾抗議。圖為山西太原古寨村近百棟別墅建築淪為「爛尾」樓群。（中新社）

根據大陸河南鄭州市下發的文件顯示，鄭州市將開展「保交樓」專項行動，確保全市停工樓盤（建案）全面復工；同時設定期限，要求在10月6日前，實現全面復工。

大陸日前掀起「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴，衝擊大陸房地產業甚巨，也一度引發群眾抗議事件，如今相關文件顯示，大陸當局有意在30天內，進一步解決問題，關鍵就是讓問題建案得以全面復工。

當局此舉，似有意在10月16日召開的中共廿大之前，平息「爛尾樓」所引發的爭議和危機。

根據《中國基金報》報導，落款為「鄭州市安置房建設和問題樓盤攻堅化解工作領導小組」的通知顯示，鄭州市將在10月6日前，實現全市所有停工問題樓盤項目全面持續實質性復工。政府將圍繞停工問題樓盤項目不能按期交房、停工爛尾的原因，化解停工問題樓盤項目中存在的突出矛盾和主要問題。

文件還說，鄭州將嚴肅查處各類違法違規行為，推動處置房地產企業債務違約風險，實現停工問題樓盤項目全面持續實質性復工。

新加坡聯合早報報導，在大陸中央政府提出「保交樓、穩民生」的背景下，除了鄭州，廣西南寧、浙江、湖北、陝西等省市也都紛紛稱，將通過設立紓困基金，撬動多方資本，盤活行業流動性，穩定房地產市場發展。

鄭州 房地產 爛尾樓

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