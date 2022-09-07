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人口發展矛盾 陸衛健委：人口增速放緩、老齡程度加深

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
國家衛生健康委人口監測與家庭發展司負責人杜希學7日表示大陸在新時代下，面臨人口增速放緩、老齡化程度加深的挑戰。
國家衛生健康委人口監測與家庭發展司負責人杜希學7日表示大陸在新時代下，面臨人口增速放緩、老齡化程度加深的挑戰。

新的時代，大陸面臨人口發展新矛盾。國家衛生健康委人口監測與家庭發展司負責人杜希學7日在中共中宣部「中國這十年」系列記者會上表示，大陸人口發展在新時代面臨深刻且複雜的變化。

杜希學指出，大陸出生人口中二孩及以上佔比由政策調整前的35%左右提高到近年來的55%以上。

杜希學提到，在新時代下，大陸人口發展面臨著深刻而複雜的形勢變化：一是隨著長期累積的人口負增長勢能進一步釋放，總人口增速明顯放緩；二是總和生育率處於較低水平，近年來降到1.3以下；三是老齡化程度加深；四是家庭小型化，2020年平均家庭戶規模降至2.62人；五是區域不平衡，一些生態脆弱、資源匱乏地區人口與發展矛盾仍然比較突出。

會上也提到，大陸人均壽命正在提高。國家衛生健康委員會副主任李斌則介紹，大陸人均預期壽命從74.8歲增長到78.2歲，是一個歷史性的躍升。且主要健康指標位居中高收入國家前列。

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