台灣對大陸出口動能衰退中？ 今年前8個月僅成長2.2%

受兩岸關係持續緊張影響，中國大陸以檢驗檢疫為由，已接連暫停多項台灣農漁產品和食品進口。根據大陸海關總署公布的數據，儘管今年前八個月，台灣對大陸依然享有高達1,047億美元的貿易順差，但大陸自台灣進口的成長率已滑落至2.2%。

大陸海關總署7日公布最新外貿統計數據。在兩岸貿易部分，今年8月兩岸進出口總額為259.62億美元，1至8月累計進出口總額為2,174.12億美元，年增4.6%。

8月，大陸對台出口62.94億美元，前八個月累計達563.34億美元，年增長12.0%；8月，大陸自台灣進口196.69億美元，前八個月累計達1,610.77億美元，年增長2.2%。

多年來中國大陸一直是台灣最大貿易夥伴和貿易順差來源地，但根據大陸官方公布的數據，近年來，台灣對大陸的出口成長率已出現下滑趨勢，自大陸進口則維持相對較高的增長率。

按大陸海關總署公布的數據，2019年至2021年，台灣自大陸進口的年增率分別為13.2%、9.1%、30.4%；台灣對大陸出口的年增率分別為-2.6%、16.0%、24.7%。