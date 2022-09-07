2022年大陸民營企業500強 京東營收居冠

大陸全國工商聯於7日發布「2022中國民營企業500強榜單及調研分析報告」。其中，京東集團以人民幣9515.92億元的營業收入規模，「首次」位居民營企業500強榜首、連續兩年位居服務業民營企業500強首位；恒力集團有限公司則位居製造業民營企業500強首位。碧桂園控股有限公司以1.95兆元的規模位居民營企業500強資產總額榜首。

該榜單為全國工商聯連續組織開展的第24次調查，調研對象為2021年度營業收入總額在人民幣5億元以上的私營企業、民營經濟成分控股的有限責任公司和股份有限公司。

調查顯示，有19家500強企業營業收入超3,000億元，位列前五名的京東集團（9515.92億元）、阿里巴巴（中國）有限公司（8364.05億元）、恒力集團有限公司（7323.45億元）、正威國際集團有限公司（7227.54億元）、華為投資控股有限公司（6368.07億元）等營業收入超過6,000億元。

報告顯示，2022年民營企業500強入圍門檻達263.67億元，較去年增加28.66億元；製造業民營企業500強入圍門檻達125.72億元，較上年增加25.21億元；服務業民營企業100強入圍門檻達301.16億元，比上年減少21.61億元。

在產業分布上。第二產業入圍企業342家，較上年增加23家。製造業企業301家，繼續保持主導地位。民營企業500強前十大行業共包含307家企業，黑色金屬冶煉和壓延加工業、綜合、建築業繼續位居前列。

值得注意的是，華為投資控股有限公司曾經連續6年居民營企業500強榜首、製造業民營企業500強榜首，但是這個狀況未能延續到2021年度。