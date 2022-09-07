快訊

73歲大哥殺害54歲弟分屍 檢依逃亡、滅證之虞聲請羈押

兩警被殺烈日下曝曬等死！凃明誠悲鳴想喝一口水 網淚崩：實在好痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022年大陸民營企業500強 京東營收居冠

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
京東集團為2022年大陸民營企業500強營收規模之冠。路透
京東集團為2022年大陸民營企業500強營收規模之冠。路透

大陸全國工商聯於7日發布「2022中國民營企業500強榜單及調研分析報告」。其中，京東集團人民幣9515.92億元的營業收入規模，「首次」位居民營企業500強榜首、連續兩年位居服務業民營企業500強首位；恒力集團有限公司則位居製造業民營企業500強首位。碧桂園控股有限公司以1.95兆元的規模位居民營企業500強資產總額榜首。

該榜單為全國工商聯連續組織開展的第24次調查，調研對象為2021年度營業收入總額在人民幣5億元以上的私營企業、民營經濟成分控股的有限責任公司和股份有限公司。

調查顯示，有19家500強企業營業收入超3,000億元，位列前五名的京東集團（9515.92億元）、阿里巴巴（中國）有限公司（8364.05億元）、恒力集團有限公司（7323.45億元）、正威國際集團有限公司（7227.54億元）、華為投資控股有限公司（6368.07億元）等營業收入超過6,000億元。

報告顯示，2022年民營企業500強入圍門檻達263.67億元，較去年增加28.66億元；製造業民營企業500強入圍門檻達125.72億元，較上年增加25.21億元；服務業民營企業100強入圍門檻達301.16億元，比上年減少21.61億元。

在產業分布上。第二產業入圍企業342家，較上年增加23家。製造業企業301家，繼續保持主導地位。民營企業500強前十大行業共包含307家企業，黑色金屬冶煉和壓延加工業、綜合、建築業繼續位居前列。

值得注意的是，華為投資控股有限公司曾經連續6年居民營企業500強榜首、製造業民營企業500強榜首，但是這個狀況未能延續到2021年度。

人民幣 京東集團

延伸閱讀

金鐘57／謝盈萱自己打自己入圍兩視后 評審：她創紀錄

金鐘57／「華燈」林心如、楊謹華金鐘廝殺　謝盈萱一次入圍兩后

金鐘57／吳朋奉遺作入圍視帝 邵雨薇、蔡淑臻拚視后

金鐘57／益智及實境節目獎、生活風格 入圍戰境激烈

相關新聞

台灣對大陸出口動能衰退中？ 今年前8個月僅成長2.2%

受兩岸關係持續緊張影響，中國大陸以檢驗檢疫為由，已接連暫停多項台灣農漁產品和食品進口。根據大陸海關總署公布的數據，儘管今...

潘石屹、張欣夫婦突雙辭職 「SOHO中國」股價一度漲達18%

大陸房產開發公司「SOHO中國」7日午間在港交所發布公告稱，潘石屹已辭去董事會主席、提名委員會主席和ESG委員會主席的職...

2022年大陸民營企業500強 京東營收居冠

大陸全國工商聯於7日發布「2022中國民營企業500強榜單及調研分析報告」。其中，京東集團以人民幣9515.92億元的營...

破美晶片圍堵 習近平下令尖端科技攻關

在美國管制半導體技術輸中，晶片被「卡脖子」困境下，中國國家主席習近平指示健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，發揮「集中力量...

中國「企業500強」營收破百兆人民幣 比肩美國

中國企業聯合會、中國企業家協會6日發布「2022中國企業500強」榜單，中國前500大企業的營收總額首次突破百兆元（人民...

窮則變、變則通 陸電玩業流落他鄉拚前途

窮則變、變則通；過去一年餘來，北京政府對當地電玩業祭出的嚴厲管制，反而加速業者走上國際化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。