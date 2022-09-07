潘石屹、張欣夫婦突雙辭職 「SOHO中國」股價一度漲達18%

大陸房產開發公司「SOHO中國」7日午間在港交所發布公告稱，潘石屹已辭去董事會主席、提名委員會主席和ESG委員會主席的職務；潘張欣女士已辭去公司行政總裁（CEO）職務。受到該訊息激勵，SOHO中國股價衝高，漲幅一度高達約18%。

SOHO中國稱，潘石屹和潘張欣均已確認與董事會沒有任何分歧，也沒有任何與辭任有關的事宜需要提請公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。潘石屹和潘張欣將繼續擔任公司執行董事。

此外，公告也提及徐晉和錢霆被任命為執行董事和聯席CEO，黃晶生被任命為董事會非執行主席、提名委員會主席和ESG委員會主席。

據SOHO中國2022年半年報顯示，今年上半年公司實現營業收入約人民幣8.96億元，年增11%，營收全為租金收入；毛利約為7.42億元，年增約13%；公司租賃業務毛利率約為83%，2021年同期為82%；權益股東應佔淨利潤為2億元，年增63%；經營利潤7.31億元，公司淨資產負債率約為44%，平均借貸成本約4.7%。而從SOHO中國2021年年報披露的情況來看，潘石屹和潘張欣夫婦持有SOHO中國63.39%的股權。

此前SOHO中國曾陷入爭議。公司首席財務官倪葵陽因涉嫌公司股票內幕交易正在接受警方調查；潘石屹曾考慮將SOHO中國約28.56億股股份以236.57億港元的價格出售給黑石集團。不過該案於去年8月被大陸市場監管局以反壟斷法立案審查後，SOHO中國於9月宣布，公司和黑石集團之間的這筆高達236億港元的交易終止。