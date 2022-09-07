福州市台協會長 蔣佩琪接棒

福州市台商協會6日舉行第十二、十三屆會長交接典禮，由連江桃園體育娛樂副董事長蔣佩琪擔任第十三屆會長，而她也是台協成立28年以來，第2位女性會長。

蔣佩琪表示，協會將不忘初心，在昔日歷任會長所建立的堅實基礎上，凝聚台企台胞之力，匯集台企台胞之智，繼續深耕祖國大地，助力台企、台商、台青、台灣人才在這裡安居樂業；堅定不移地為兩岸融合、為中華民族偉大復興做出貢獻。

交接儀式上，新任會長蔣佩琪從上任會長陳奕廷手中接過印章，並向協會新任理監事代表頒發證書。

同時，福州市台協會新會址及全國台企聯產業工作委員會數字經濟融合發展推進辦公室也於會上正式揭牌。

這是全國台企聯首次在北京總部之外設立功能辦公室，主要職能為推動兩岸數字經濟融合發展，依託福州市數字經濟發展優勢，對接引進台灣數位經濟企業，共同推動福州數字經濟產業發展壯大。

全國台企聯會長李政宏指出，福州是重要的台胞祖籍地，福州市台協會自成立以來，充分發揮平台作用，在為台企台商排憂解難、促進兩岸經濟文化交流合作等方面，取得了可喜成績，這些都離不開福州市委、市政府的大力支持。

李政宏提到，長期以來，福州不斷深化榕台經濟文化交流合作，公布了許多兩岸經濟文化交流合作的優惠政策和措施，為在榕台企台胞台青在大陸學習、就業、創業、生活提供良好環境。

面對新形勢，李政宏表示，廣大台商要堅定信心、抓住機遇，在積極融入福州現代化國際城市建設中實現自身更大發展。全國台企聯將和福州台協一起，盡全力為台商在大陸發展，為促進兩岸經濟交流合作作出新的更大貢獻。

包括福建省委常委、福州市委書記林寶金，福建省委台港澳辦主任林文生，以及大陸各地台協友會的企業代表、省內外嘉賓及在榕台商台胞等500多人參加。

歷經28年的發展，福州市台協會始終秉持「聯絡鄉情，溝通資訊，維護權益，共創商機」的理念，以服務會員為重點，帶領會員共同抗擊疫情、復工複產，推動台商台企積極融入福州新發展格局。

福州市台協為政府與在榕台資企業之間，企業與企業之間搭建了良好的溝通互動平台；熱心參與公益活動，回饋桑梓，助力榕台融合發展和擴大榕台經貿交流與合作。福州市台協會持續促進兩岸交流，已逐漸成為海峽兩岸較有影響力的台協會之一。

近年來，福州充分發揮優勢，整合台協等資源，在深化榕台經貿交流合作方面取得積極成效。截至今年6月，福州市累計批准台資項目4,553項，合約台資122.67億美元，實際到資60.02億美元，包括優你康光學、兆元光電、新睿精密、恒美偏光片、富士康工業互聯網等一批重要台資專案近年相繼落地福州。

多家台協企業會員實現持續增資擴股，並逐步發展壯大，其中福順半導體增資擴股人民幣50.3億元，被列入科創板上市後備企業；六和機械增資擴股人民幣15億元；光隆精密增資擴股人民幣3.2億元；福享汽車增資擴股人民幣3.2 億元。

優你康光學二期建成後將成為亞洲最大隱形眼鏡研發和生產基地。臺灣銀行等4家台資銀行先後落戶福州，福州已成為臺灣銀行機構最集中的省會城市。全市現有規模以上台資工業企業約270家，產值約人民幣1,300億元，占全市規上工業總產值比重約 12%。