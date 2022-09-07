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大陸8月海關出口年增7.1%、進口年增0.3% 雙雙略遜預期

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國海關總署發布8月進出口數據，市場預測年增率將雙降。（中新社）
中國海關總署發布8月進出口數據，市場預測年增率將雙降。（中新社）

大陸海關7日發布8月大陸外貿數據。按美元計價，8月大陸進出口總值5,504.5億美元，增長4.1%。其中，出口3,149.2億美元，增長7.1%；進口2,355.3億美元，增長0.3%。進出口增速均略遜預期。市場先前預測8月出口年增率為13%，進口年增率為1.8%。貿易順差793.9億美元，擴大34.1%。

今年前八個月，按美元計價，進出口總值4.19兆美元，增長9.5%。其中，出口2.38兆美元，增長13.5%；進口1.81兆美元，增長4.6%；貿易順差5605.2億美元，擴大56.7%。

在貿易對象上，今年前8個月，大陸對東協歐盟美國、南韓進出口按年分別增長14%、9.5%、10.1%和7.8%。東協繼續為中國第一大交易夥伴，佔中國外貿總值的15%，歐盟居次，占比13.7%，美國第三，占比5.9%。期內，大陸對「一帶一路」沿線國家進出口按年增長20.2%。

在出口品項上，前8個月，大陸出口機電產品人民幣8.75兆元，增長9.8%，佔出口總值的56.5%。其中汽車出口增長最多，總額2,168億元，增長57.6%；而出口減少的品項為鋼材、成品油與肥料，分別年減3.9%、33.5%與37.9%。

民營企業進出口快速增長且比重提升。前8個月，民營企業進出口13.68兆元，增長14.9%，佔大陸外貿總值的50.1%，較去年同期提升2.1個百分點；外商投資企業進出口9.17兆元，增長2.4%，佔陸外貿總值的33.6%。國有企業進出口4.4兆元，增長15.1%，佔陸外貿總值的16.1%。

美國 東協 歐盟

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