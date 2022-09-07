發改委：陸經濟處回升重要窗口

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

近期，大陸國務院常務會議部署實施穩經濟一攬子政策的接續政策措施，加力鞏固經濟恢復發展基礎。對此，大陸國家發展和改革委員會副秘書長楊蔭凱，5日在北京出席國務院政策記者會時稱，當前大陸經濟正處於企穩回升的重要窗口，三季度發布政策至關重要。

中新社報導，楊蔭凱表示，下半年是回補二季度疫情損失的關鍵期，也是政策發揮作用的黃金期，必須搶抓時間窗口，果斷發布接續政策，有力保持經濟恢復發展的趨勢。

從政策力度看，楊蔭凱指出，一攬子政策和接續政策總體規模合理適度，能够有力配合銜接形成組合效應，推動經濟加快恢復，同時不搞大水漫灌、不預支未來，既利當前，又利長遠。

從政策重點看，楊蔭凱表示，接續政策從供需兩端協同發力，著力擴大有效需求，促投資、帶消費、增就業，強化能源供應保障，穩定糧食生產，抓好物流保通保暢，持續為市場主體減負激活力，進一步鞏固經濟恢復基礎，切實增強發展後勁。

楊蔭凱稱，今年5月份以來，各地區、各部門抓好各項政策措施，特別是穩經濟一攬子政策落地見效，這些政策的穩增長效應正在逐步顯現。近期，大陸國務院又結合經濟運行中的一些新情況、新問題，發布了19項接續政策。「中國大陸作為世界第二大經濟體，具備足够的發展韌性，隨著已部署政策措施的落地見效，我們有理由相信，中國能够保持經濟運行在合理區間。」

國務院 北京

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