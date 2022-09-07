服貿會搭平台 6天繳1339項成果

9月5日，以「服務合作促發展 綠色創新迎未來」為主題的2022年中國國際服務貿易交易會閉幕。在全球疫情依然嚴峻、世界經濟脆弱復甦、國際形勢複雜多變的特殊時刻，本屆服貿會共達成各類成果1339個，百餘項新產品、新技術首發首秀，數量超過上屆。

新華社報導，為期6天的服貿會上，參展企業的展示內容精彩紛呈：戴上VR眼鏡，握住手柄，就可置身一場足球比賽中；由竹子製作的自行車、排水管等新展品琳瑯滿目；新能源汽車等產品吸引眾人目光等。

除了引人注目的前沿成果，本屆服貿會舉辦了15.2萬平方公尺的展覽和128場專題論壇、65場推介洽談等活動。線下參展企業2400餘家，線上參展企業7800餘家，累計入場25萬餘人，數量均超過上屆。

「本屆服貿會再次宣示了中國大陸擴大高水平對外開放、共促全球服務貿易繁榮發展的信心和決心。」大陸商務部服貿司副司長王志華說。

服貿會執委會辦公室副主任、北京市商務局局長丁勇介紹，本屆服貿會吸引507家世界500強及行業龍頭企業線下參展，集中展出大陸國產大飛機C919、南沙港全自動化碼頭沙盤模型等行業領域重大成果。

據了解，阿拉伯聯合大公國、瑞士等10個國家首次以國家名義設展，以國家或國際組織總部名義設展辦會的數量，比上屆增加13個，整體國際化率達到20.8%。

今年，愛爾蘭食品局、貿易科技局、投資發展局與旅遊局在服貿會上齊亮相。「服務業在經濟發展中成為日益重要的組成部分，對教育、醫療和減貧等領域來說尤為重要。中國大陸在服務貿易發展方面有很多經驗可供他國借鑒。」愛爾蘭駐大陸大使安黛文說。

連續多年參加服貿會的德勤公司帶來10餘項最新研發產品。「服貿會的舉辦有利於世界各國共享中國大陸發展成果，共促世界經濟復甦。德勤與眾多合作夥伴一起為推進更高水平對外開放匯集中國聲音。」德勤中國華北區主管合夥人王拓軒說。

「本屆服貿會為各參與方提供了務實的合作平台和巨大的市場機遇。」王志華表示，各方就攜手共克時艱、推動全球經濟復甦達成重要共識。