穗港澳台青創交流 7項目獲400萬元投資

「我們是一群澳門青年，目前在廣州創業，從事藥物研發和醫療智能應用軟體開發，致力於打造醫療AI平台及醫院網路平台。」華旋生物製藥相關負責人李先生5日表示，他們剛參加完2022穗港澳台（廣州）青年就業創業成果交流會，認識了許多專家、朋友，對他們的發展很有幫助。

中新社報導，據介紹，交流會由廣州市青年就業創業服務中心（青創中心）承辦，共吸引來自穗港澳台四地的20家優秀青年企業項目進行線上展覽展示，10家創新創業項目參與線下路演活動。經過路演推介和互動問答等環節，有7個項目與投融資機構達成投資意向金額逾400萬元人民幣，並獲提供市場、資源、場地等。

「此次參展項目涉及生物醫藥及健康、文化傳播、人工智能與數位經濟、新能源、電子商務和鄉村振興等領域。」主辦方相關負責人表示，他們此次還重點聯合大學、企業、穗港澳台創新創業企業（項目）等，充分挖掘青年創新創業項目的亮點和特色，從不同行業領域，立體呈現青年的創業新意。

「我們的項目是一種環保型海洋牧場電力供給裝置，能夠24小時不間斷地為深海網箱供電，解決漁民在深海養殖中供電難的問題，獲得過第十四屆全國大學生節能減排競賽三等獎。」浪迪發電項目相關負責人表示，目前，他們已申請兩項發明專利，希望通過交流會，加快科研項目落地轉化。