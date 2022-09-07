成德高端能源裝備集群 啟動建設

在日前舉行的2022世界清潔能源裝備大會上，「成（都）德（陽）高端能源裝備集群」正式啟動建設。據悉，該集群為大陸國家級先進製造業集群，力爭到2025年主導產業產值突破4500億元，規上企業戶數突破1000戶。

近年來，四川成都、德陽兩地通過「頭部+配套」、「研發+製造」、「總部+基地」的合作模式，共建協作平台、共育產業集群，成為大陸高端能源裝備產業體系最完整、技術最先進的研發製造基地之一。

去年，成德高端能源裝備產業集群入選大陸25個國家級先進製造業集群之一。

該集群具備先進水電、清潔火電、高端核電、大功率風電、燃氣和太陽能發電等領域設計、製造、試驗驗證、維修、運營等全產業鏈能力。發電設備產量累計突破6億千瓦，連續多年居世界第一。建成全球最大的太陽能矽料生產基地，太陽能電池片產能居全大陸第一。研製了大陸60%的核電產品、50%的大型電站鑄鍛件、40%的水電機組、30%的火電機組和汽輪機、16%的風電裝備、7.8%的晶矽電池組件及光伏電站裝備。2021年，成德高端能源裝備產業集群產值突破2050億元，約占大陸全行業1／6，重型燃氣輪機等15項產品大陸市場占有保持第一。

下一步，該集群將以實現碳達峰碳中和目標為引領，依託「鏈主」企業帶動和能源工程建設，推動一批重大項目、重大平台、重大政策，培育萬億級成德高端能源裝備集群，打造世界級清潔能源裝備製造基地，加快成德高端能源裝備集群向世界級躍進。