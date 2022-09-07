廣東推1+3政策 穩工業經濟大盤

根據大陸廣東省人民政府新聞辦公室舉行的記者會消息，廣東省政府近日制定實施了穩工業「1+3」系列增量政策。

廣東省工業和信息化廳副廳長吳東文表示，廣東將全力以赴做好政策落實，激發各類市場主體的積極性和主動性，保障好產業鏈供應鏈安全穩定，穩住工業經濟大盤。

中新社報導，其中，「1」是指《廣東省進一步促進工業經濟平穩增長若干措施》，「3」是指《廣東省汽車零部件產業強鏈工程實施方案》《廣東省矽能源產業發展行動計劃（2022-2025年）》和《工業設計賦能廣東行動方案（2022-2025年）》三項行動。

據介紹，今年上半年，廣東全省規模以上工業增加值1.91兆元（人民幣，下同），同比增長3.5%，對GDP增長的貢獻率達到55.4%，支撐作用明顯增強。但與此同時，受疫情和當前複雜國際局勢等因素影響，廣東省在穩工業及保障產業鏈供應鏈安全穩定上，也面臨著較大的壓力。

「系列增量政策措施重在體現短期管用原則。」吳東文稱，廣東首次提出開展2022年度工業穩增長綜合評估，廣東省政府將對全省前5名的地級以上市以及前30名的縣（市、區）予以通報表揚，加強正面導向和激勵。

同時，廣東提出，對於受疫情影響未能及時繳費的製造業中小微和個體工商戶用水、用電、用氣「欠費不停供」緩繳期限，從原來的6個月延長至2022年12月底；以「鏈長+鏈主制」協同推進，建立重點產業供應鏈上下游企業供需對接機制；引導大陸國有企業加大對實體經濟特別是製造業的投資力度。

此外，廣東鼓勵各地繼續組織開展汽車、消費電子產品等工業產品以及消費品「三品」促銷活動；支持工業企業（包括港澳台資等外資）開展技術改造。

據悉，《廣東省汽車零部件產業強鏈工程實施方案》提出，到2025年廣東汽車產量突破430萬輛，實現汽車零部件製造業營業收入超過5900億元；《廣東省矽能源產業發展行動計劃（2022-2025年）》是大陸省級層面首個推動矽能源產業發展的行動計劃，廣東將力爭到2025年建設成為中國大陸矽能源產業集群重鎮。《工業設計賦能廣東行動方案（2022-2025年）》則提出，要加快推動設計成果產業化，提升廣東省製造業的內生動力。