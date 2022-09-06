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陸車企「理想ONE」確認停產降價 車主：割韭菜

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
理想ONE將停產了，現在購車優惠2萬人民幣左右。近期購買了理想ONE不知情的用戶很不滿意了，覺得剛買了車就貶值2萬。（搜狐網）
理想ONE將停產了，現在購車優惠2萬人民幣左右。近期購買了理想ONE不知情的用戶很不滿意了，覺得剛買了車就貶值2萬。（搜狐網）

因理想ONE降價2萬元（人民幣，下同），並將停產的消息，理想汽車陷入了「割韭菜」的輿論漩渦。理想ONE回應「停產降價」稱，消息屬實，部分車主可獲3000元油卡補貼。

據時代財經報導，部分理想ONE的車主反映說，收到理想ONE降價2萬並且要停產的消息，一週不到，買車虧了2萬。在黑貓投訴平台上，針對理想汽車的投訴已經達到1246份。車主們得到的回覆是，理想汽車給予人文關懷可以幫其申請3000塊錢的中石化油卡補貼；並且理想只給2022年7月、8月提車的車主該補貼。

理想汽車星期一（5日）證實了理想ONE即將停產的消息：「我們之前發佈半年報的時候對外公佈過，理想L8將於11月發佈，在當月開始交付。理想L8是理想ONE的換代產品，後續我們會以理想L8銷售為主，理想ONE會逐步退出生產線。」

理想汽車稱：「7月的時候，銷售夥伴的確不知道L8的上市節奏。事實上，我們跟傳統車企的營銷節奏的制定會存在一些區別，所以終端夥伴瞭解到這些信息其實都不會早於我們對外公佈的時間。」

對於用戶的訴求，理想汽車回應說，「我們有專門的團隊和這些用戶進行對接，處理用戶的諮詢和反饋，解決用戶需求。我們也注意到這些車主訂車的時間和訴求都不一樣，所以沒法說一刀切給出解決方案。」對於車主反映的3000元油卡補貼，理想汽車確認該消息屬實，並稱，「對於近期購車的車主，的確會給到油卡補貼」。

作為理想汽車首款車型，理想ONE於2019年第四季度正式開啟交付。由於切中家庭的出行需求，理想ONE曾上市即爆款，交付量節節攀升。截至今年7月末，理想ONE已累計交付了19萬4913輛。

理想汽車 車主 韭菜

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