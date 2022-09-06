中國大陸7月整車出口 環比和同比均呈增長

集微網消息，9月6日，據路透社獲得的一份報告顯示，中國的知名大學和研究機構一直依賴美國計算晶片為其人工智能（AI）技術提供動力，但美國如今已經限制了這些晶片對中國的出口。

2022-09-06 22:01