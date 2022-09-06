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中國大陸7月整車出口 環比和同比均呈增長

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸整車出口今年7月環比和同比均呈增長。圖為外銷車種之一的比亞迪汽車。（中通社）
中國大陸整車出口今年7月環比和同比均呈增長。圖為外銷車種之一的比亞迪汽車。（中通社）

中國大陸整車出口，今年7月環比和同比均呈增長態勢，其中同比大幅增長，達60.5%。

據「中汽協會數據」微信公眾號星期二（9月6日）消息，中國汽車工業協會整理的大陸海關總署數據顯示，今年7月，中國大陸整車出口27萬5000輛，環比增長10.7%，同比增長60.5%；整車出口金額47.8億美元，環比增長29.4%，同比增長63.4%。

在汽車主要出口種類中，純電動機動車（10座及以上客車除外）、客車、轎車、載貨車出口量分列前四位，與上月相比，純電動機動車出口首次超過客車，位居第一，呈快速增長，客車出口量略有下降，轎車和載貨車均呈增長，但增速均低於純電動機動車；與上年同期相比，上述四大類整車出口量均呈快速增長。

今年7月，上述四大類品種共出口25萬7000輛，佔汽車出口總量的93.5%。

今年1月至7月，中國大陸整車共出口159萬7000輛，同比增長44.2%；整車出口金額270.2億美元，同比增長54.1%。

在汽車主要出口品種中，與上年同期相比，客車和純電動機動車出口量均超過40萬輛；轎車出口量也超過30萬輛，同比均呈快速增長，載貨車增速也超過30%。

今年1月至7月，上述四大類車型共出口148萬1000輛，佔汽車出口總量的92.7%。

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