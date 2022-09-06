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中國城市夜經濟指數 上海位列第一

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
上海夜間經濟綜合實力排名列中國大陸各城市之首。(新華網)
上海夜間經濟綜合實力排名列中國大陸各城市之首。(新華網)

6日在上海舉行的首屆「全球24小時活力城市論壇」上，第一財經在論壇上發布的「中國城市夜經濟指數」顯示，上海夜間經濟綜合實力排名列中國大陸各城市之首。

「中國城市夜經濟指數」聚焦業態、活動、人群和配套四大夜間經濟關鍵要素，統計2021年大陸337個地級城市夜間出行、夜場電影、夜間公交、夜間燈光、酒吧和新興展演空間等六個領域表現，從而對各城市的夜間經濟發展水準進行全面評價。

資料結果顯示，上海在夜間燈光強度、城市公交活躍度和新興展演空間活躍度三大維度上均保持領先，夜間出行活躍度、夜場電影活躍度和酒吧數量也都位列前三。得益於在六項指標上的均衡表現，上海的夜間經濟綜合實力排名第一。

據中新社報導，截至2022年2月，上海共有400餘家夜間商場、8萬餘家夜間餐廳和超4000處夜間娛樂場所，它們共同形成一張強大的「夜態」網路。在此基礎上，更有4000餘處運動場館、700餘家書店、3700餘家24小時便利店和800餘家星級酒店為城市夜生活注入更多的亮點。

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