大陸多所知名大學、研究機構高度依賴 被禁的美國AI晶片

集微網消息，9月6日，據路透社獲得的一份報告顯示，中國的知名大學和研究機構一直依賴美國計算晶片為其人工智能（AI）技術提供動力，但美國如今已經限制了這些晶片對中國的出口。

美國晶片設計公司輝達上周表示，美國政府官員已命令其停止向中國出口A100和H100晶片。其競爭對手AMD也表示，新的許可要求現在阻止其先進的人工智能晶片MI250出口到中國。

路透社對過去兩年十幾份公開的政府招標書的審查表明，中國一些最具戰略意義的研究機構，對輝達標志性的A100晶片有很高依賴度。

其中一份標書顯示，作為中國在全球排名最高的高等教育機構，清華大學去年10月斥資超過40萬美元購買了兩台輝達AI超級計算機，每台由四顆A100晶片驅動。

同月，中國科學院下屬的計算技術研究所在A100晶片上花費了約25萬美元。

今年7月，中科院大學的人工智能學院也在高科技設備上花費了約20萬美元，其中包括部分由A100晶片敺動的服務器。

11月，暨南大學網絡安全學院花了9.3萬多美元購買了一台輝達AI超級計算機，而其智能科學與工程學院就在上個月花了近10萬美元購買了8顆A100晶片。

招標顯示，山東、河南和重慶等市政府支持的研究所和大學也購買了A100晶片。

報導稱，沒有一個研究部門回應了關於A100出口禁令對其項目影響的評論請求。

替代產品

缺少輝達和AMD等公司的晶片可能會阻礙中國企業以具有成本效益的方式進行圖像和語音識別等任務所需的高級計算。

圖像識別和語音處理在消費者應用中很常見，比如可以查詢和標記照片的智能手機。此外，它們也有軍事用途，如搜索武器或基地的衛星圖像和過濾用於情報收集目的的數字通信。

專家們表示，很少有中國的晶片製造商可以輕易取代輝達和AMD的此類先進晶片，但買方可以改為使用多個低端晶片來復製處理能力。

報導稱，中國政府的一些招標也顯示對一系列美國晶片技術的依賴性。

其中，5月份的一份招標書顯示，中國測繪科學研究院（自然資源部的一個研究機構）正在考慮使用輝達的人工智能超級計算機，以提高其從地理數據中創建三維圖像的能力。

"擬議的輝達DGX A100服務器將配備8顆A100晶片，40GB內存，這將大大提高數據承載能力和計算速度以及縮短科研流程，進而更快更好地獲得科研成果，"標書中寫道。

報導稱，國防科技大學也是A100晶片的買家之一。

5月的一次招標顯示，該研究所計劃購買24個帶有AI應用程序的輝達圖形處理單元。但招標書上個月再次公佈時顯示，其尚未找到合適的交易或供應商。