逼近德國 陸原工信部長：新能源車滲透率今年有望達25%

在大陸官方政策大力支持下，新能源車滲透率有望提早達標。據全國政協經濟委員會副主任、工信部原部長苗圩6日在第四屆全球新能源與智能汽車供應鏈創新大會上表示，今年實現新能源汽車滲透率有可能達到25%，將比計劃提前了3年。

苗圩指出，預計今年全年新能源汽車產銷量有望達550萬輛。此前，中國《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》中明確，新能源汽車將在2025年滲透率達到25%的目標。

據汽車之家統計數據顯示，2021年大陸新能源乘用車銷量為293.98萬輛，新能源滲透率13.77%，全球市場佔有率45.22%。目前全球新能源汽車滲透率超過25%的國家有挪威（89.32%）、瑞典（45.79%）、丹麥（36.23%）、芬蘭（30.81%）、德國（26.32%）。如果今年大陸新能源車滲透率可達25%，意味著有機會趕超德國。

此前，據乘聯會最新數據顯示，7月新能源乘用車零售銷量達到48.6萬輛，年增117.3%。據乘聯會會長崔東樹分析，7月新能源車大陸零售滲透率26.7%，較去年7月14.8%的滲透率提升11.9個百分點。此外，隨著7月新能源乘用車廠商批發銷量56.4萬輛，增長123.7%的增速不減，乘聯會調高2022年大陸新能源車總體銷量至650輛。