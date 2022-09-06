穩就業！ 大陸多地對應屆畢業生開展「攻堅行動」

為了穩就業，大陸多地對「離校未就業」的應屆畢業生展開「攻堅行動」。據21世紀經濟報導，河南、雲南、重慶等省份及多個城市針對失業青年推出相關舉措，幫助畢業生就業。此外，大陸人社部自6日起也開展2022年大中城市高校畢業生聯合招聘秋季專場活動。

青島在8月下旬針對2022屆離校未就業高校畢業生和35歲以下登記失業青年，推出12條舉措，力爭到年底就業率達到90%以上； 雲南省人社部在1日召開會議針對全省離校未就業高校畢業生就業啓航「百日行動」，強化職業指導服務，引導畢業生確立合理就業理念，同時緊盯困難畢業生重點群體，採取「一人一策」優先服務。

此外，重慶自1日起，鼓勵和支持高等學校和職業學校畢業生到合作社就業、應聘任職的，可享受大陸國家和重慶規定的高等學校和職業學校畢業生到基層就業的相關政策待遇。

為迎接千萬畢業生大軍進入職場，大陸各地自7月開始已紛紛做出行動。如江蘇省7月至12月將為2022屆離校未就業高校畢業生、35歲以下登記失業青年提供各種措施，確保年末離校未就業高校畢業生就業率達到95%。

但目前大陸應屆畢業生就業仍然面臨挑戰。暨南大學教授胡剛提及，今年很多地方招聘名額不多，從他了解的狀況來看，學院會做些工作，比如通過校友們促進就業，但具體效果很難說。他說，研究生在應聘多個職位之後最終能找到不錯工作，但大學生相對難一些。

穩就業或替代大陸官方今年全年5.5%經濟增長率的目標。此前大陸國務院總理李克強3月在第13屆全國人大的政府工作報告中指出，今年高校畢業生超過1,000萬人，要加強就業創業政策支持和不斷線服務；5月，李克強在全國穩就業工作電視電話會議中作出重要批示，指出穩就業事關廣大家庭生計，是支撐經濟運行在合理區間的關鍵。