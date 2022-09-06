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百度昆侖芯3代 擬2024年初量產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
百度集團執行副總裁沈抖。（取自百度智能雲）
百度集團執行副總裁沈抖。（取自百度智能雲）

百度集團執行副總裁沈抖透露，百度雲智一體3.0 的AI IaaS 層核心的昆侖芯已量產數萬片，實現大規模商業化落地，昆侖芯3代將於2024年初量產。

上海財聯社報導，去年8 月，百度宣布自主研發的第二代百度昆侖AI晶片——昆侖芯2實現量產。這款晶片採7奈米製程，搭載自研的第二代XPU架構，相比一代性能提升2到3倍，適用於雲、端、邊等多場景。

去年9月，百度昆侖芯商業分析師宋春曉表示，昆侖芯是大陸境內唯一一款被互聯網大規模核心算法淬煉過的晶片，落地超過了2萬片。

IT之家報導，昆侖芯AI 晶片除擁有自研XPU架構及多項自主設計，也已與飛騰等多款大陸國產通用處理器、麒麟等多款操作系統，以及百度自研的飛槳深度學習框架完成了端到端的適配，擁有軟硬一體的全線國產AI能力。

不只百度，大陸其他大型互聯網企業近年也紛紛推出自研晶片。青島財經日報報導，阿里平頭哥於8月24日發布首個高性能RISC-V晶片平台「無劍600」及SoC原型「曳影1520」，首次相容龍蜥Linux操作系統並成功運行LibreOffice，刷新全球RISC-V一系列紀錄。

騰訊去年首次披露三款自研晶片已經取得進展，分別為針對AI計算的「紫霄」，用於視頻處理的「滄海」，以及面向高性能網路的「玄靈」。其中騰訊AI推理晶片紫霄，打破了制約晶片算力發揮的瓶頸點，性能相比業界同級產品提升100%，目前已經流片（意指試生產）成功，並順利點亮。

百度 AI 上海

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