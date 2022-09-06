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豪氣！中芯國際獎勵獨董院士股票 價值1666萬元
中芯國際在港交所公告，董事會建議根據2014年以股支薪獎勵計劃授出27.75萬個限制性股票單位，授予獨立非執行董事吳漢明，惟須待獨立股東於股東大會上批准。
公告表示，每個將授予吳漢明的限制性股票單位，代表於歸屬日期可收取股港股的權利。
公告提到，參考9月5日所報每股港股收市價港幣15.14元計算，建議授出限制性股票單位的市值約為港幣420萬元（新台幣1,666萬元）。
中芯國際表示，建議授出受限制股份單位予吳院士，目的就吸引、挽留及激勵吳漢明致力於集團的長遠發展，並通過進一步保持董事與本公司利益共享來提升股東價值。
今年8月11日，中芯國際委任吳漢明院士擔任公司第一類獨立非執行董事、董事會提名委員會成員及戰略委員會成員。
資料顯示，吳漢明出生於1952年，是中國工程院院士，1999年到2001年在Intel工作，2001年到2018年在中芯國際工作等。
吳漢明長期在大陸積體電路晶片產業，主持、參加了包括國家重大專項在內的0.13微米至14奈米7代晶片大生產工藝技術研發，攻克了包括刻蝕等一系列關鍵工藝難點，與世界先進水平差距明顯縮小。用理論模型支持首台大生產等離子體刻蝕機研發。
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