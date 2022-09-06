iPhone三年來首次全系漲價 供應鏈備貨約9,000萬支

蘋果公司即將舉行發布會，市場開始預測新iPhone系列的價格及供應鏈備貨情況。根據天風國際證券分析師郭明錤最新預測，iPhone 14系列所有機型的價格預計將較iPhone 13系列上漲15%，預計均價在1,000美元至1,050美元之間（新台幣3.1萬到3.3萬）。

這也將是蘋果iPhone三年來首次全系列產品漲價，主要是由於零部件價格和美元匯率上漲導致。

第一財經日報導，研究機構Canalys分析師朱嘉弢表示，iPhone 14供應鏈的備貨已經與iPhone 13相當，但最終出貨量仍會根據市場表現來調整。來自供應鏈的數據顯示，iPhone 13的備貨為9,000萬支。

市場預計，在華為失去高階機市場後，蘋果在大陸境內的高階機市占將進一步擴大。不過受全球通膨和經濟疲軟等因素影響，智慧手機市場整體都面臨較大挑戰。「全球經濟放緩對行業整體都會有影響，即便是高端機市場也不是一點影響都沒有。」朱嘉弢說。

過去五個交易日，蘋果股價下跌近5%。今年以來蘋果股價累計跌幅超過12%。

iPhone 14即將發布也影響了蘋果大陸供應鏈企業，但市場反應不一。iPhone整機代工廠商立訊精密過去三個月股價上漲超過15%，蘋果耳機供應商歌爾股份過去三個月股價則下跌約20%。

立訊精密上個月發布上半年財報顯示，今年上半年營收達人民幣820億元，年增70%，第2季營收超過人民幣400億元，年增49%，但上半年利潤有所下滑，年增34.5%。

在2021年，立訊精密的第一大客戶占公司營收比超過74%，外界認為立訊精密的第一大客戶即為蘋果公司。

不過大陸的「果鏈」企業也有危機感，蘋果供應商富士康已經在印度擴產，這表示未來大陸供應商的市占可能被削減。

郭明錤上個月曾預測，富士康在印度的產線可能會在今年下半年與大陸同步，首次下線6.1吋螢幕的iPhone 14新機型。本月初，他更新預測稱，iPhone 14今年在印度的量產進度仍落後大陸約六周，但差距已明顯改善。因此，可以合理地預計，印度和大陸將能在明年同步生產新的iPhone 15。

外界普遍預計，蘋果今年的秋季發布會上將發布四款iPhone手機，分別為iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max。由於iPhone mini上市後銷量並不出色，預計將在今年退出市場。

最新推出的iPhone 14和iPhone 14 Max可能會配備與去年發布的iPhone 13系列相同的A15晶片，不過郭明錤預計，iPhone 14 Pro系列將配備全新的A16晶片處理器。此外，蘋果iPhone 14系列還可能首次配備4800萬畫素的照相機傳感器，iPhone 13的畫素為1200萬。

在今年蘋果發布會的邀請函上，隱約顯示了宇宙星空的背景，並寫有「遙遠」（Far out）的標語，市場透過這一標語猜測，一是iPhone Pro可能配備的長焦鏡頭，將手機目前的3倍變焦提高至10倍甚至40倍，向三星、華為等競爭看齊。

另一種解釋是蘋果可能會推出一項傳聞已久的緊急衛星連接功能，即使在沒有蜂窩網路覆蓋的地區，也可以發送緊急短報文等。