快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸證監會副主席：積極探索推碳排放物流指數等產品

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸證監會副主席方星海。（取自上海期貨交易所網站）
大陸證監會副主席方星海。（取自上海期貨交易所網站）

大陸證監會副主席方星海6日在鄭州國際期貨論壇上表示，將持續豐富產品供給，圍繞統一大市場、綠色發展等國家重大戰略導向和市場轉型發展需求，在不斷完善傳統品種風險管理「工具箱」的同時，積極探索推出碳排放、物流、指數等新型產品，提升服務實體經濟的廣度和深度。

香港信報報導，方星海指出，要強化制度保障作用，深入貫徹期貨和衍生品法，做好配套制度「立、改、廢」工作，充分利用法律賦予的紅利和機遇，豐富監管工具箱，打擊違法違規行為，維護市場「三公」秩序，保障各類市場主體公平有序參與期貨市場。

方星海還表示，將穩步推動對外開放，加快開放型品種布局，進一步推動QFII、RQFII參與，在風險可控前提下積極探索對外開放新路徑新模式，推進國際監管合作，不斷提升大宗商品價格的國際影響力。

中新經緯報導，關於推出特色期貨品種，方星海介紹，依託完整的工業體系，發掘國民經濟重要產業鏈的中間產品，上市以PTA、燃料油、塑料等品種為代表的中間產品期貨25個，其中19個為獨有上市品種，受到了境內外市場的廣泛關注，特別是甲醇、熱軋鋼捲板等品種的成功上市和運行，吸引境外交易所研發上市同類產品。

方星海稱，中間產品期貨在服務保供穩價、增強產業鏈韌性等方面的積極作用已初步顯現，去年以來，在國際原油價格大幅波動的背景下，PTA價格漲幅相比國際原油低了22.8個百分點，一定程度緩衝了上游價格上漲對下游聚酯和紡織產業的衝擊。

碳排放

延伸閱讀

全家新物流服務「宅家取」上線 最快30分送到家

搶攻宅配商機 全家推創新物流服務「宅家取」

湖南中歐班列 開行逾三千列

期貨商論壇／航運期 靈活布局

相關新聞

警訊 大陸進出口增速放緩

大陸海關總署將於明日發布8月進出口數據，市場預測年增率將雙降：出口年增率預測值為13%，前值為18%；進口年增率預測值為...

iPhone三年來首次全系漲價 供應鏈備貨約9,000萬支

蘋果公司即將舉行發布會，市場開始預測新iPhone系列的價格及供應鏈備貨情況。根據天風國際證券分析師郭明錤最新預測，iP...

陸證監會副主席：積極探索推碳排放物流指數等產品

大陸證監會副主席方星海6日在鄭州國際期貨論壇上表示，將持續豐富產品供給，圍繞統一大市場、綠色發展等國家重大戰略導向和市場...

消費利多漸湧現 大陸A股聚焦內需財

大陸股市自第2季以來政策陸續出台，引導景氣邁向復甦，雖然7月以來的A股市場回檔，但搭配聯準會加速升息訊號後，海外股市開始...

陸服務業PMI 維持擴張

大陸8月財新服務業PMI為55，較7月回落0.5點，優於市場預期，為去年6月以來的次高水平。儘管景氣度微降，大陸服務業仍...

QFII 上季持有A股市值增8％

隨著上市公司半年報的披露，外國專業投資機構（QFII）的持倉狀況也跟著曝光。據Wind數據顯示，第2季QFII機構在近7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。