陸證監會副主席：積極探索推碳排放物流指數等產品

大陸證監會副主席方星海6日在鄭州國際期貨論壇上表示，將持續豐富產品供給，圍繞統一大市場、綠色發展等國家重大戰略導向和市場轉型發展需求，在不斷完善傳統品種風險管理「工具箱」的同時，積極探索推出碳排放、物流、指數等新型產品，提升服務實體經濟的廣度和深度。

香港信報報導，方星海指出，要強化制度保障作用，深入貫徹期貨和衍生品法，做好配套制度「立、改、廢」工作，充分利用法律賦予的紅利和機遇，豐富監管工具箱，打擊違法違規行為，維護市場「三公」秩序，保障各類市場主體公平有序參與期貨市場。

方星海還表示，將穩步推動對外開放，加快開放型品種布局，進一步推動QFII、RQFII參與，在風險可控前提下積極探索對外開放新路徑新模式，推進國際監管合作，不斷提升大宗商品價格的國際影響力。

中新經緯報導，關於推出特色期貨品種，方星海介紹，依託完整的工業體系，發掘國民經濟重要產業鏈的中間產品，上市以PTA、燃料油、塑料等品種為代表的中間產品期貨25個，其中19個為獨有上市品種，受到了境內外市場的廣泛關注，特別是甲醇、熱軋鋼捲板等品種的成功上市和運行，吸引境外交易所研發上市同類產品。

方星海稱，中間產品期貨在服務保供穩價、增強產業鏈韌性等方面的積極作用已初步顯現，去年以來，在國際原油價格大幅波動的背景下，PTA價格漲幅相比國際原油低了22.8個百分點，一定程度緩衝了上游價格上漲對下游聚酯和紡織產業的衝擊。