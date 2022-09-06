香港深耕服貿 京港攜手服務全球

服務貿易已成為京港合作的重點領域。從曾經的中國（北京）國際服務貿易交易會（京交會），到如今的中國國際服務貿易交易會（服貿會），香港連續九次參展參會，展現香港獨特優勢，更搭建京港合作對接平台，相互借力抱團（合作）服務全球。

中新社報導，走進服貿會位於國家會議中心一期的展廳，一帶一路、粵港澳大灣區建設、亞洲時尚之都、國際物流中心……在絢麗的燈光效果下，這些碩大的字體在透明背板映襯下顯得格外醒目，吸引觀眾來到香港館。在這裡，一款AR虛擬冒險遊戲，讓與會者在虛擬視角中直觀瞭解現實世界中的香港。

從2012年至2019年的六屆京交會，到2020年以來的三屆服貿會，全球服務貿易領域規模領先的盛會緊密聯通中國大陸與世界。

十年間，香港參與了每一屆盛會，香港館從以展翅迎風為設計主題，到以面向未來為設計理念，展示香港在金融、專業服務、物流、設計、創新科技等領域的卓越服務，也展現香港在助力大陸高水平對外開放和構建新發展格局下的獨特優勢。

京港均是以服務經濟為主導的城市，兩地合作日益深化。連日來，香港館以「京港合作 服務全球」為主題舉辦多場研討會，圍繞綠色金融、科技場景合作、企業國際化等議題，邀請嘉賓分享和探討京港兩地在服務貿易領域的合作成效與發展前景。

多年來，香港專業服務在助力大陸企業國際化方面發揮著重要作用。

十年來，中國大陸從服務大國邁向服務強國。香港貿易發展局中國大陸總代表鍾永喜表示，香港服務貿易正向高端高增值方向發展，尤其在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，香港是重要的窗口與橋梁，幫助大陸企業實現國際化布局、擴大服務領域，為國家服務貿易高質量發展貢獻香港力量，同時也服務全球企業把握好中國發展的機遇。