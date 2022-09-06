廣東省7措施 促工業經濟成長

廣東省政府辦公廳5日對外發布《廣東省進一步促進工業經濟平穩增長若干措施》，廣東省就降低企業成本、釋放消費需求、抓好工業投資建設、中小企業紓困等7方面公布支持措施，促工業經濟平穩增長，支持台資工業企業開展高端化、智能化、綠色化技術改造。

措施要求把握第三季關鍵期，聚焦工業經濟全年目標任務精準發力，七項要求分別是：

全力降低企業生產經營成本：貫徹落實好各項減稅政策，確保應享盡享；充分發揮煤電油氣運保障協調機制作用，加強能源資源統籌調度；對受疫情影響未能及時繳費的製造業中小微企業和個體工商戶用水、用電、用氣「欠費不停供」，緩繳期延續年底。

全力提振釋放消費需求：鼓勵各地加大力度積極開展汽車、消費電子產品等工業產品促銷活動，以發放消費券等方式，對消費者購買符合條件的產品予以補貼。

全力抓好工業投資和重大項目建設：充分發揮製造業指揮部和省重大項目並聯審批工作專班作用，對列入清單的製造業指揮部負責的472個項目，實行「省市聯動、分級負責」跟蹤服務機制；全力促開工建設、保投產達產；支持工業企業（包括台港澳資、外資企業）開展高端化、智能化、綠色化技術改造。

全力加大招商引資力度：鼓勵各地舉辦多種形式的產業招商與對接活動，支持各地結合實際開展產業共建兩地聯合招商、駐點招商、「飛地」合作模式招商及「資本+產業」招商等。

全力紓解中小企業資金困難：完善無還本續貸機制，支持銀行機構向中小微企業發放循環授信、隨借隨還的貸款；機關、事業單位和大型企業不得強制製造業中小企業接受商業匯票等非現金支付方式，不得濫用商業匯票等變相佔用中小企業資金。

全力推動內外貿一體化發展：大力推進內外貿檢驗檢測認證一體化服務，在重點領域組織開展技術標準和檢測認證等方面的差異分析比對；建立區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）鼓勵性義務探索清單、重點行業和重點企業風險預警清單，為企業及時提供簽發RCEP等自貿協定項下優惠原產地證書等。

全力服務支持企業發展壯大：加快實施「鏈主」企業、製造業單項冠軍企業和「專精特新」企業三大優質企業培育工程和「百千萬計劃」；鼓勵各地對2022年工業總產值同比增長達到一定額度的工業企業予以獎勵。