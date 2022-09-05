人行阻貶 再調降外匯存款準備金率2個百分點
美元持續強勢，美元指數升穿110水準，人民幣匯價也走弱，迫近7。中國人民銀行（大陸央行）5日再次宣佈，自9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，由現行8%下調至6%。
5日離岸人民幣隨即抽升200個基點，重上6.94水平。
大陸央行表示，下調外匯存款準備金率目的，是要提升金融機構外滙資金運用能力，措施將於9月15日生效。
離岸人民幣滙價5日曾跌穿6.95，在消息公布後隨即抽升，離岸人民幣兌美元報6.9410，在岸人民幣兌美元則報6.9310。
大陸央行曾於今年4月25日宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，自5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，由9%下調至8%。
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