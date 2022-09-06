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網路安全博覽會 在合肥登場

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

可應用於企事業單位的新型安全網關、泄密溯源技術，可守護每個人網路安全的視訊深偽檢測、詐騙電話防範等系統，關乎廣大車主的車聯網安全應用…9月4日，2022年大陸國家網路安全宣傳周網路安全博覽會在安徽省合肥市舉辦，諸多網路安全新技術、新應用亮相現場。

新華社報導，本次博覽會由中共中央網信辦、安徽省人民政府指導，合肥市人民政府主辦，大陸國家工業信息安全發展研究中心、中共合肥市委網信辦承辦，以「網路安全為人民，網路安全靠人民」為主題，系統展現大陸在網路安全關鍵核心技術自主創新等方面的成績，展望網路安全未來趨勢。

在合肥濱湖國際會展中心綜合館，約2萬平方公尺的空間被分為「網路安全應用實踐」「網路安全技術創新」「網路安全自主可控」「互聯網新應用安全」等7個展區。來自大陸多地的60餘家互聯網企業、網路安全企業、關鍵信息基礎設施運營單位等參展。

現場可見，整個展廳科技感十足。包括華為、奇安信在內的多家企業展台上陳列著近年來面向企事業單位開發的安全網關、防火牆等網路安全產品；中國移動、中國建設銀行、國家電網等單位的展台展示著通信、金融、交通、能源等關鍵信息基礎設施領域網路安全的最新成果；車聯網等互聯網新應用安全成果也在博覽會現場集中呈現。

此次博覽會將持續到9月9日。博覽會專門開闢了科普互動區，設置多個互動體驗項目，引導參觀者參與網路安全知識的現場學習，並開設網路安全知識講座。

中共 詐騙 車主

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