陸服貿會科技吸粉 元宇宙館排人龍

2022年中國國際服務貿易交易會5日閉幕。值得注意的是，國家會議中心和首鋼園區兩大展區於3日-5日免費向公眾開放。包括足不出戶「環遊世界」、虛擬世界「復活」傳統文化、VR夜遊亮馬河多個場館吸引了大量觀眾打卡。其中，能夠互動體驗的高科技產品相關展區及雲集了各國好物的國別展區，成為了最受歡迎的網紅打卡點。

據文匯網報導，戴上頭盔攀登珠穆朗瑪峰（聖母峰）；虛擬世界裏360度無死角細看山海經神獸樣貌；在四面屏沉浸空間內觀看《圓明園千機秀》影片；坐進「蛟龍號」載人深海模擬體驗器，一鍵切換至深海；換上古裝在數實融合前門大街「慢坐書局」拍照打卡。本次服貿會設在首鋼園區的八個專題展中，文旅服務、通信和數位主題館以及元宇宙體驗館最受大眾的歡迎，人頭攢動。

走在元宇宙體驗館，處處可以看見大排長龍的情況。尤其是《颶風籃球》《貓咪大作戰》《型動節拍》《彈球高手》4款元宇宙遊戲體驗區，最少也要排上二十分鐘才能一試。實時沉浸式人機交互遊戲展示空間裏，數位觀眾正十分投入地打著籃球，球投進的那一刻，三面屏立刻響起了一片歡呼，配以絢彩燈光，彷彿身在比賽場館。

來北京陪孩子過中秋節的王姓夫婦，與全家人一起驅車兩小時，從東五環的通州趕到西六環的首鋼園區。剛剛完成體驗的王先生笑稱，感覺自己又年輕了。「科技進步的速度實在是太快了，做夢都想不到，有一天我能跟虛擬人互動。」

有了元宇宙技術的加持，宅男宅女也可以足不出戶環遊世界了。劉女士摘下VR眼鏡說，剛才在虛擬世界裏攀登了珠穆朗瑪峰，裏面都是360度環繞的，體驗感特別真實，有種身臨其境的感覺，彌補了疫情下無法自由出行的遺憾。

在完美世界展台，古色古香的牆面上「慢坐書局」幾個大字格外引人註目，觀眾在這裏換上古裝拍照打卡，可作為主角體驗影視劇中的故事情節，打破時間空間界限，體驗場景中建築與文化。線下通過與NPC（非玩家角色）進行互動使遊客沈浸於具有故事性、趣味性的遊覽體驗中。