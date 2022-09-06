哈爾濱片區 打通中俄合作4條鏈

2022年9月，中國大陸最北自貿試驗區哈爾濱片區掛牌成立3年，作為大陸唯一以對俄合作為主題的國家級新區，哈爾濱片區通過建立中俄產業鏈、打通金融鏈、讓國際物流鏈無障礙，大力發展中俄科創鏈等4大路徑，在中俄合作「鏈」接出了新高度。

中新社報導，2019年8月30日掛牌成立的中國（黑龍江）自由貿易試驗區是大陸最北的自貿區，設有哈爾濱片區、黑河片區和綏芬河片區。其中，哈爾濱片區3年深耕，持續打通中俄合作的四條鏈。

第一條鏈是建立中俄產業鏈，哈爾濱片區舉辦國際招商大會、對俄經貿周和與俄羅斯秋明州出口中心等單位簽訂框架合作協議等，邀俄羅斯龍頭企業入駐片區，建立起中俄產業鏈。

產業發展，錢先互通。打破金融不能互通的壁壘，哈爾濱片區深化與中俄金融聯盟的全方位合作，推動對俄金融合作進一步拓展至資金清算、跨境結算、外匯交易、現鈔調運等領域。該片區還成立大陸首家對俄結算服務中心，目前已與近30家俄羅斯銀行互建了本外幣帳戶，跨境電商在線支付平台累計交易結算量超過人民幣160億元。

「路路通，財富通。」哈爾濱片區聚焦物流鏈，全力打通對俄公路、鐵路、航空物流通道，集聚了哈歐班列、俄運通科貿、哈爾濱航路等跨境物流企業，已經開通面向俄羅斯的航空貨運、鐵路班列、公路貨運，輻射俄羅斯123個城市，19個境外合作海外倉及場站，實現了門到門一站式國際物流的服務，服務中俄貨運代理480多家，行業用戶註册占比達85%。

3年深耕終收穫，截至2021年年底，哈爾濱片區以不足黑龍江省萬分之二的面積，貢獻了該省約1/3的實際使用外資，外貿進出口額年均增長100%，進出口國家由21個增至73個。

今年前6月，哈爾濱片區外貿額達人民幣29.5億元，同比增長了7.5%。其中，對俄貿易人民幣8.3億元，同比增長181.7%，高於該省對俄貿易額增幅139.7個百分點。