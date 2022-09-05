大陸增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲

大陸經濟增長在疫情下急劇放緩，中共中央先前已淡化今年全年GDP增長5.5%目標，變為要求經濟大省挑大樑，做到多少得多少。華爾街日報綜合若干預測認為，大陸經濟規模預料超越美國的時間會有所推遲。部分觀點更認為，大陸經濟未必能夠超越美國規模。

報導指出，許多經濟學家原本認為，大陸以美元計算的國內生產毛額（GDP），會在2020年代超過美國，但這種觀點現在發生了轉變。

英國智庫經濟和商業研究中心（Centre for Economics and Business Research）最新預測，大陸會在2030年超越美國成為全球最大經濟體，比上次在2020年的預測晚了2年。

東京的日本經濟研究中心（Japan Center for Economic Research）認為，這個時間要到2033年，比之前的預測晚4年。

更有經濟學家懷疑大陸經濟能否超越美國。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，大陸人口日益老齡化，政府愈來愈傾向干預民間企業，再加上其他各種挑戰，已促使他大幅降低了對大陸經濟增長的預期。

薩默斯認為，對於大陸崛起的預測，與之前有關日本或俄羅斯會超越美國的預言類似，這些預言在今天看來很荒謬。

不過也有一些經濟學家沒有那麼悲觀。世界銀行前首席經濟學家林毅夫認為，大陸人口眾多，經濟規模可達美國的2倍。林毅夫5月在北京一個論壇上，預測大陸即使最近出現放緩，經濟體量超越美國的進程仍會繼續。

報導也談及，GDP排名到底有多大意義存在爭議。有觀點認為，大陸GDP就算真的超越美國，也未必有很大實際變化。美國經濟深度和開放程度，會繼續擁有巨大影響力。

澳洲智庫Lowy Institute 3月報告預期，大陸的年均經濟增長在2021年至2050年間，只有約2%至3%，但大陸仍可能成為世界最大經濟體。

只是報告同時認為，大陸永遠不會確立對美國有意義的領先優勢，即使到了本世紀中葉，繁榮程度和人均生產力仍會遠遠低於美國。

Lowy Institute最新表示，報告發表以來，大陸經濟已進一步放緩，這最起碼推遲了大陸經濟超越美國這可能時刻的到來，並加大了大陸經濟事實上或許永遠無法超越美國的機會。