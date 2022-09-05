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中國人民銀行為何二度調降外匯存準率？

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
面對人民幣對美元匯率今年來的第二輪快速貶值，中國人民銀行再度出手調降金融機構外匯存款準備金率。圖／本報系資料庫
面對人民幣對美元匯率今年來的第二輪快速貶值，中國人民銀行再度出手調降金融機構外匯存款準備金率。圖／本報系資料庫

面對人民幣對美元匯率今年來的第二輪快速貶值，中國人民銀行再度出手調降金融機構外匯存款準備金率，累計今年來，人行已經調降外匯存準備金率3個百分點，累計從9%降至6%，人行為何二度調降外匯存準率？

外匯存款準備金是指金融機構按照規定將其吸收外匯存款的一定比例交存中國人民銀行的存款。外匯存款準備金率 就是指金融機構交存人行的外匯存款準備金與其吸收外匯存款的比率，人行調降外匯存準率。

澎湃新聞報導，9月5日17時，中國人民銀行發佈消息稱，為提升金融機構外匯資金運用能力，決定自2022年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8%下調至6%。

相比4月出手下調金融機構外匯存款準備金率1個基點，本次人行出手力度更大。

截至7月底，外幣存款餘額9,537億美元。將外匯存款準備金率由現行的8%下調至6%，意味著9月15日起金融機構存到人行的準備金可以減少合計190億美元。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析，下調外匯存款準備金，意味著境內金融機構為外匯存款繳存的準備金減少，有助於增加市場上美元流動性，並提升金融機構外匯資金運用能力，有利於人民幣匯率的穩定。當前受美國聯準會加速收緊貨幣政策影響，美元指數一度突破110關口，引發人民幣對美元被動性貶值。人行此舉向市場釋放積極信號，有利於穩定人民幣匯率預期，避免出現非理性的超調。

本輪人民幣匯率下跌始於8月15日人行下調中期借貸便利（MLF）利率之際。其中，人民幣對美元即期匯率在16個交易日累計下跌了2,017個基點，累計貶值2.99%。人民幣對美元中間價從6.7413跌至9月5日的6.8998，累計下跌1,585個基點，跌幅2.35%。

在人行出手後，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率短線拉升近200個基點，隨後漲幅收窄。

面對人民幣對美元持續升值，2021年人行兩次出手上調外匯存款準備金率，分別在去年5月31日和12月9日宣佈上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，外匯存款準備金率也從5%提高到9%。在人行出手後，人民幣對美元匯率連續升值勢頭暫緩。

面對今年4月下旬人民幣對美元匯率的急跌，人行在4月25日宣佈自2022年5月15日起，將金融機構外匯存款準備金率由9%下調至8%。

看來人行出手調升及調降外匯存準率的手段，就能立即阻升及阻貶人民幣，效果顯而易見，在外界預期人民幣即將貶破7之際出手，更可展現人行維護人民幣匯率的決心。

人民幣 中國人民銀行

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