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大陸8月新能源車批發銷量估62.5萬輛 年增100％

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸8月新能源乘用車廠商批發銷量預估將較去年8月增長約100％，約62.5萬輛。（新華網）
大陸8月新能源乘用車廠商批發銷量預估將較去年8月增長約100％，約62.5萬輛。（新華網）

據大陸乘用車市場信息聯席會（簡稱：乘聯會）5日消息，8月大陸新能源乘用車市場保持強勢良好態勢，預估8月新能源乘用車廠商批發銷量將較去年8月增長約100％，約62.5萬輛。

儘管大陸公布燃油車購置稅減半的鼓勵政策，但新能源車市場化增長動力較強，尤其是當前各地對於新能源車型的促消費政策，無論在補貼金額還是覆蓋面上均不低於燃油車。

山東、吉林相同價格檔的新能源車型可獲得比燃油車更高的補貼金額，北京上海均公佈僅針對新能源車的以舊換新補貼，因此新能源市場仍將保持迅猛增長。

乘聯會表示，考慮到主力企業中的個別企業因7月減產因素帶來的8月回補，主力企業（萬輛以上）占比較上月會有稍高，因此預估8月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量62.5萬輛，較7月約增長10％，較去年8月增長約100％。

北京 上海

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