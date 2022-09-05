分析師：美GPU對華出口限制使中企難以保持人工智能領域領先地位

集微網消息，研究機構 Arete Research 分析師 Brett Simpson 日前表示，美方收緊英偉達等企業對華高性能GPU出口的舉措或為中國企業造成實質性損害。

Simpson分析稱，隨著Transformer模型的流行，AI訓練所涉及的參數可能達到萬億規模，對大型GPU集群有高度依賴，無法獲得性能最好的市售GPU，可能使相關企業研發節奏被迫放緩，他以字節跳動為例，認為在推薦引擎方面其已經領先於 Meta 等美國公司，但如果美國政府對最終用戶出口許可收緊，中國企業可能將難以保持在人工智能應用上的領先地位。

Simpson還指出，盡管中國本土AI晶片企業取得長足進步，但距離交付大型算力集群仍有數年差距，性能上也難以達到H100及配套軟體成熟度。

另有業內人士表示，美國技術封鎖不太可能止步於此，未來或將變本加厲，限制台積電與三星為中國AI晶片設計公司提供7納米以下先進工藝節點代工服務。