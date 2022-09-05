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陸商務部：積極支持新能源汽車出口
大陸商務部部長助理李飛提出，將積極支持新能源汽車等重點產品出口。
據經濟觀察網，李飛5日下午在國新辦記者會上表示，要加快推進跨境電商、市場採購貿易方式等新業態新模式發展，暢通外貿企業抓訂單管道，為企業參展、洽談提供更多便利，幫助企業提升滙率等風險應對能力。
此外，要抓緊推出促進製造業引資、設立外資研發中心等新一批穩外資政策，加強全流程服務和全方位保障，推動一批重點外資項目落地，鼓勵國家級經開區等平台更好發揮引資帶動作用。
李飛又要求，進一步促進汽車、家電、家居等重點領域消費，加大針對性紓困支持力度，支持餐飲、住宿等行業恢復發展，在嚴格做好疫情防控的前提下，持續辦好消費促進活動，積極打造消費新場景，完善城鄉商貿流通體系，大力推動農村消費。
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