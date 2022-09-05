陸商務部：積極支持新能源汽車出口

「深圳一公司要求加班不滿30小時捐300」話題衝上熱搜，有網友在社交平台爆料稱，該公司新發布「公告」，要求員工每月加班時長必須達到30小時，加班到晚上8點30分給最高20元餐補。如果加班未達到30小時，需要向公司樂捐人民幣300元（約43.25美元）。有網民批「沒加班費還欠錢？」

2022-09-05 18:31