避免人民幣破7？人行調降外匯存款準備金率2個百分點

中國人民銀行5日宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，決定自2022年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8%下調至6%。

人民幣對美元跌跌不休，5日在岸和離岸人民幣市場雙雙大跌超過300個基點，人民幣對美元在岸即期匯率以6.9155開盤，隨後跌破6.92、6.93關口，午後進一步跌破6.94關口，創下2020年8月以來新低。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率5日同樣走弱，盤中接連跌破6.93、6.94和6.95關口，同樣續創2020年8月以來的新低。人民幣對美元走弱的背後，是美元指數9月5日拉升站穩110關口，續創20年新高。

外界預期人民幣對美元可能貶破7，人行此時出手調降外匯存款準備金率2個百分點，可望避免人民幣貶過頭。