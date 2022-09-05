聽新聞
test
0:00 / 0:00
避免人民幣破7？人行調降外匯存款準備金率2個百分點
中國人民銀行5日宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，決定自2022年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8%下調至6%。
人民幣對美元跌跌不休，5日在岸和離岸人民幣市場雙雙大跌超過300個基點，人民幣對美元在岸即期匯率以6.9155開盤，隨後跌破6.92、6.93關口，午後進一步跌破6.94關口，創下2020年8月以來新低。
更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率5日同樣走弱，盤中接連跌破6.93、6.94和6.95關口，同樣續創2020年8月以來的新低。人民幣對美元走弱的背後，是美元指數9月5日拉升站穩110關口，續創20年新高。
外界預期人民幣對美元可能貶破7，人行此時出手調降外匯存款準備金率2個百分點，可望避免人民幣貶過頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言