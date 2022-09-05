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加班不滿30小時遭深企逼捐300元 網轟：沒加班費還倒貼

世界日報／ 中國新聞組／廣州6日電

深圳一公司要求加班不滿30小時捐300」話題衝上熱搜，有網友在社交平台爆料稱，該公司新發布「公告」，要求員工每月加班時長必須達到30小時，加班到晚上8點30分給最高20元餐補。如果加班未達到30小時，需要向公司樂捐人民幣300元（約43.25美元）。有網民批「沒加班費還欠錢？」

影音來源：YouTube

海報新聞報導，公開信息顯示，該公司成立於2014年，是一家外貿電商企業，主要經營外貿各大電商平台，ebay；亞馬遜、速賣通。主要產品有：戶外類、汽摩配類、家居類主導。

據藍鯨財經報導，此公告內容屬實，該公司法定代表人表示，這是屬公司內部的事情，同時稱公司「無強制加班要求」。有網友計算：每個月強制加班30個小時，按每日正規工作時間8小時來算的話，每月要多加班3.7天。

報導指出，深圳人力資源和社會保障局已關注到該情況，表示將責成轄區勞動監察部門調查核實，對企業違反「勞動法」等行為將依法依規嚴厲處理。

網傳在深圳，像上述涉事公司這樣將不合理規定寫入公告的企業遍地都是。在小紅書等App搜索「深圳找工作」「深圳找工作避雷」等話題，許多網友以自身經歷圖文並茂敘述了求職過程中的「血淚史」，甚至有網友製成「深圳公司避雷大合集」等表格，令人看後心酸又無奈。

加班費 深圳

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